Эти знаки Зодиака ждет триумф во всех делах в ближайшее время

В списке есть представители знака Овен.

С 9 апреля по 17 мая 2026 года воинственный Марс в Овне подталкнет к действию и амбициям. Этот астрологический транзит считается одним из самых мощных в 2026 году. Наиболее сильное влияние ощутят четыре знака Зодиака, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Марс, планета энергии, инициативы и решимости, проведёт около шести недель в знаке, который он сам традиционно управляет. Ранее, с 2 марта по 9 апреля, Марс находился в Рыбах, где его сила была ослаблена, энергия рассредоточена, а решения давались с трудом. Рыбы способствуют мягкости и состраданию, что мешало поддерживать личные границы и двигаться к целям.

Овен

Шестинедельный транзит Марса в Овне открывает путь к новым возможностям. В начале апреля вы можете получать знаки и подсказки через сны или наставников, которые помогут увидеть будущее. Действуя по этим сигналам, окружающие могут считать ваши поступки импульсивными или странными. Энергия Овна предполагает решительность, но лучший результат принесёт тщательно продуманный план. Особенно важен период 12 апреля – когда Марс соединяется с Сатурном – для закрепления курса и подготовки к резкому всплеску активности 4 мая.

Весы

Ваша природная дипломатичность в этот период сменится более решительным и смелым подходом, особенно в личных и деловых отношениях. Сатурн в Овне с начала года уже задаёт новый ритм, а 19 апреля, когда Марс соединится с ним, вы сможете перестроить приоритеты. Возможно, вы решите сократить круг общения, оставляя энергию только самым важным людям, а также сможете спокойно обозначить границы с теми, кто их нарушает.

Рак

В 2026 году карьера и профессиональная сфера для вас особенно важны. Марс в Овне ускоряет процессы и активизирует коллег, проекты и задачи. Сроки могут сжиматься, и на вас ляжет больше ответственности. Как кардинальный знак, вы привыкли к трудной работе, но сейчас важно не перегружаться. Первая половина мая особенно благоприятна для продуктивности, а Марс подскажет, где нужно ставить границы, чтобы избежать выгорания.

Козерог

Приготовьтесь к заметным переменам в общении с близкими. Марс в Овне, особенно около 20 апреля, когда планета соединится с Меркурием, Нептуном и Сатурном, может принести напряжённые разговоры или необходимость уточнить роли и цели. Путаница возможна из-за влияния Нептуна, но к концу апреля ясность вернётся. Ваш рациональный подход поможет восстановить порядок, и близкие будут опираться на вашу выдержку и способность принимать взвешенные решения.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут на волне успеха уже очень скоро.

