Также РФ имела успехи на других участках фронта.

Российские оккупанты продвинулись в городе Покровске Донецкой области. Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Также эксперты отметили, что захватчики имели успехи в районе Каменки Харьковской области - населенный пункт расположен севернее Купянска.

Кроме того, по словам аналитиков, российские военные продвинулись неподалеку от села Новогригорьевка в Запорожской области.

Ситуация в Покровске: важные новости

Ранее о том, что окружения Сил обороны Украины в районе Покровска нет, сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отмечал, что продолжается операция Сил обороны Украины по вытеснению РФ из города.

Также об успешных контрдействиях Сил обороны ранее сообщали в пресс-службе 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Там отметили, что продолжается работа украинских защитников над блокированием логистики РФ.

В то же время эксперты DeepState накануне рассказали, что РФ продолжает заводить в город свои войска. Там также отмечали, что РФ начинает оседать в городе, создавая наблюдательные пункты и позиции для пилотов БпЛА.

