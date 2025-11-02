Российские оккупанты продвинулись в городе Покровске Донецкой области. Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.
Также эксперты отметили, что захватчики имели успехи в районе Каменки Харьковской области - населенный пункт расположен севернее Купянска.
Кроме того, по словам аналитиков, российские военные продвинулись неподалеку от села Новогригорьевка в Запорожской области.
Ситуация в Покровске: важные новости
Ранее о том, что окружения Сил обороны Украины в районе Покровска нет, сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отмечал, что продолжается операция Сил обороны Украины по вытеснению РФ из города.
Также об успешных контрдействиях Сил обороны ранее сообщали в пресс-службе 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Там отметили, что продолжается работа украинских защитников над блокированием логистики РФ.
В то же время эксперты DeepState накануне рассказали, что РФ продолжает заводить в город свои войска. Там также отмечали, что РФ начинает оседать в городе, создавая наблюдательные пункты и позиции для пилотов БпЛА.