'Зашитые' танки и 'спецназ в кикиморах': ВСУ отбили штурм россиян под Константиновкой

Оккупанты активизируют попытки перебросить в Константиновку как можно больше своих войск.

Воины 28-й механизированной бригады совместно с соседями отбили комбинированный штурм врага с четырех направлений под Константиновкой Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба 28-й бригады им. Рыцарей Зимнего похода.

"Атака на Константиновку с четырех направлений провалилась. Рыцари совместно с союзниками отразили комбинированный штурм. День за днем россияне увеличивают количество попыток затянуть в Константиновку как можно больше своих войск. Мы уже привыкли к бесконечным небольшим группам, отражали механизированные штурмы, однако на этот раз враг решил перехитрить нас", - говорится в сообщении.

В качестве отвлекающего маневра россияне запустили два "зашитых" танка со стороны Торецка, тогда как штурмовать должны были три группы пехоты с разных направлений. Первая двигалась в районе Иванополья, вторая ехала на мотоциклах по трассе на Покровск, а третья, "спецназ в кикиморах", должна была двигаться вблизи железнодорожной дороги.

"План казался россиянам "надежным, как швейцарские часы". Но наши пилоты БпЛА "Спалах", Kurt&Company, R.V. 3-го батальона и 1-го МБ совместно с смежными подразделениями СБУ, НГУ и сухопутных войск уничтожили одну бронированную "приманку" и оперативно разобрали первую и вторую группы с помощью FPV и сбросов. "Спецура" же отличилась больше всех. Один из них под ударами заблудился и попал в плен к нашей пехоте. Из всех "хитрецов" только ему повезло остаться в живых", - отметили военные.

Штурмы Константиновки: что известно

Как сообщал УНИАН, недавно Россия вновь возобновила бронештурмы под Константиновкой в Донецкой области. Так, Силы обороны за последние несколько дней заявили об отражении двух массированных штурмов российской армии в сторону города с привлечением бронетехники.

Израильский военный аналитик Давид Гендельман отметил, что для бронештурмов нужно нарастить больше средств защиты, как пассивных, так и активных. Обычно россияне сейчас используют для этого расплетенные стальные тросы и "обвязывают" ими танк, рассчитывая на то, что никаких FPV-дронов не хватит для того, чтобы его пробить. Это делается для того, чтобы вернуться к более скоростному продвижению, потому что пехота этого делать не может, а легкий транспорт тоже уязвим.

Что касается того, почему враг выбрал именно Константиновку, эксперт отмечает, что этот город является одной из главных точек, где пытаются давить оккупанты, как южный фланг всей агломерации Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка.

