'Имеет банк памяти': украинские пилоты все чаще применяют умные дроны с ИИ, - Reuters

Украинские пилоты считают, что технологии ИИ станут главным преимуществом в войне дронов - особенно там, где каждая атака происходит "вслепую" из-за массированного глушения.

Украинские военные все чаще полагаются на системы искусственного интеллекта, чтобы сохранить преимущество на поле боя и пробивать глушение связи, которое стало нормой на фронте, пишет Reuters.

Украинский пилот дрона с позывным "Мекс" рассказал о недавнем ударе по российской цели - дистанция 20 км, почти недостижимая без помощи ИИ. По его словам, система наведения стала решающей:

"Без дополнительных указаний мы просто не смогли бы попасть".

Дроны, которые видят цель, даже когда пилот "слепой"

За почти четыре года войны технологии БПЛА в Украине и России эволюционировали с бешеной скоростью. Обе стороны производят миллионы беспилотников, а глушение сигналов стало постоянным фактором на линии фронта.

Именно поэтому Украина активно применяет дроны с системой автономного наведения:

аппарат "запоминает" изображение цели с камеры;

продолжает полет даже после потери связи;

пробивает "густой туман препятствий", из-за которого тысячи дронов ранее падали на землю.

Такие системы устанавливают на тысячах украинских дронов, аналогичные разворачивает и Россия.

Международных правил по использованию оружия, использующего искусственный интеллект, практически нет. Несмотря на это, украинские военные отмечают, что окончательное решение об ударе принимает только человек.

Впрочем, программное обеспечение требует доработки - его эффективность зависит от погоды, рельефа и электронной обстановки.

Дрон подстраивается сам

"Мекс" объясняет, как именно работает система:

"Эта система имеет собственный банк памяти. Она была обучена на мотоциклах, автомобилях и тому подобное. Если я ставлю точку в 2-3 километрах от цели, он уже сам подстраивается под нее".

Дроны на фронте

Как сообщал УНИАН, война на поле боя в Украине все чаще ведется с невиданной доселе скоростью - с помощью беспилотников с искусственным интеллектом. Однако такое широкое применение дронов с ИИ несет в себе также значительную опасность.

Издание Forbes отмечает, что в результате активного применения дронов на фронте образовалась так называемая кил-зона, которая может достигать 25 километров вглубь от линии соприкосновения.

