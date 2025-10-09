Он напомнил, что у них осталась стратегическая цель - полный захват в админграницах Донецкой и Луганской областей.

Оккупационные российские войска сосредоточили свои наступательные усилия на Покровске, Константиновке и Купянске. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" рассказал народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

"У них осталась стратегическая цель - полный захват в админграницах Донецкой и Луганской областей. В Харьковской области - выход на нужные им оперативные пространства. Например, станция Купянск-Узловой и километров 50 за ней, потому что это поможет им удерживать свои войска", - рассказал нардеп.

По его словам, кроме Покровского и Константиновского направлений, которые являются "горячими", враг сосредотачивает свои силы на Запорожском направлении и городе Купянск.

Видео дня

"Это там, где они имеют инициативу и пытаются создать кольцо окружения... Все зависит от нас - как мы будем вести боевые действия. Даже если они дожмут какое-то направление - это не говорит о том, что мы проигрываем войну", - подчеркнул Костенко.

Война в Украине - наступление россиян

Ранее военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что Россия накапливает войска для наступления не на Днепр, а на Запорожском направлении. Он утверждает, что украинская сторона ожидала активизацию боевых действий со стороны РФ именно осенью. По мнению аналитика, первое возможное направление - Покровское, где российская армия длительное время пытается продвинуться, используя значительные ресурсы. Гетман считает вторым возможным направлением Херсонское, впрочем склоняется все же к Запорожскому.

Вас также могут заинтересовать новости: