Десятилетиями британцы учились на полигонах тактике, не имеющей смысла в реальной войне.

Десятки тысяч украинских солдат прошли через обучение на полигонах европейских стран, больше всего - в Великобритании. Однако многое из того, чему их там учили, невозможно применить в реальной войне, пишет Business Insider.

Майор Магуайр, британский военный инструктор, с которым пообщались журналисты, признался, что окопы в Украине слишком грязные и неровные, чтобы в них можно было реализовать классическую "безопасную тактику" захвата окопов, которую британская пехота десятилетиями отрабатывала на полигонах.

"Мы, возможно, считали, что окопы должны быть достаточно чистыми и как бы хирургическими", - сказал он.

По словам Магуайра, тренировочные окопы, вырытые на учебном полигоне в Великобритании, были сделаны по "британским строительным стандартам, с деревянной обшивкой и гравийным дном для дренажа". Но на фронте в Украине таких окопов почти нет.

Он рассказал, что некоторые украинцы, которые проходили обучение в Британии, уже имели боевой опыт. И вот они делали окопы совсем не такими, как их привыкли видеть западные военные. Например, украинцы не тратили время и силы на удаление корней деревьев, которые торчали из стенок окопа, и вообще не пытались сделать траншеи аккуратными.

Украинцы дали понять западным коллегам, что рытье окопов под постоянным артиллерийским обстрелом и ударами дронов уже само по себе опасно. Тратить силы и время на обустройство идеального окопа не имеет смысла там, где даже просто оттащить тело погибшего подальше от входа в блиндаж уже представляет немалую опасность.

Как пояснил Магуайр, британская "безопасная тактика" зачистки окопов на самом деле является достаточно медленной и не годится для такой войны, как в Украине. "Украинский менталитет совсем другой. Им нужно очень быстро пройти через эти места", - сказал офицер.

Кроме того, украинцам при зачистке российских окопов приходится иметь дело с многочисленными ловушками и минами, в том числе заминированными телами самих же россиян - не только погибших, но и тех, которые сдаются в плен.

По его словам, глядя на войну в Украине, западным военным пришлось распрощаться с некоторыми распространенными иллюзиями. Например, стало очевидным, что стандарт "золотого часа", в течение которого раненого надо доставить в госпиталь, никаким образом не может быть реализован в войне такого масштаба и интенсивности, как в Украине.

Подготовка украинских солдат в Европе

Как писал УНИАН, британские инструкторы рассказали, что украинские солдаты во время учений имеют склонность открывать чрезмерно интенсивный огонь по условному противнику, расходуя тысячи патронов за считанные минуты. Выработка огневой дисциплины - четкого определения цели, правильного реагирования и контроля над расходом боеприпасов - стала одним из самых сложных элементов их обучения.

Несмотря на усилия инструкторов, украинские бойцы остаются значительно более агрессивными в применении огня, чем это характерно для западных армий, что, по мнению британцев, связано с масштабом и жесткостью войны, которой Запад не видел десятилетиями. Британские офицеры подчеркивают, что Украине не хватает "роскоши" огромных арсеналов, которыми обладает РФ, поэтому главный акцент в подготовке делается на максимально эффективном использовании каждого выстрела и повышении точности украинских военных.

