Это позволяет беспилотнику избежать атаки.

Противостояние украинских зенитных дронов и разведывательных БПЛА россиян продолжается и оккупанты пытаются найти способы противодействия. В частности, они даже используют сложную систему с автоматизированным уклонением.

Как сообщает Defence Express, оккупанты установили на разведывательные дроны камеры заднего обзора с очень широким углом обзора. Изображение с нее анализируется с привлечением так называемого машинного зрения. Если возникает угроза для объекта, алгоритм дает команду на выполнение маневра уклонения.

Таким образом, когда зенитный FPV-дрон, его цель смещается в сторону и избегает атаки. Вследствие этого, оператор может также потерять и визуальный контакт с разведчиком, а потому понадобится дополнительное время для проведения новой атаки. Учитывая, что "жизнь" зенитного дрона в воздухе не очень длинная, то времени может и не хватить.

Видео дня

Новые эксперименты россиян заметил и специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов. Ранее он обращал внимание на другие способы противодействия, которые используют россияне. В частности, комплексы РЭБ, которые глушили видеосвязь.

"Стоит добавить, что в РФ все эти интеграции проходят довольно быстро, потому что еще только в начале сентября россияне начали жаловаться на новую угрозу. При этом предложив оба эти методы - и малогабаритный комплекс РЭБ и камеру заднего вида, но без следующего логического шага с добавлением к ней машинного зрения. В то же время для РФ вопрос защиты своих разведывательных БПЛА не только актуален, но и может предусматривать относительно ценные вещи, потому что они все равно будут составлять лишь проценты стоимости самого разведывательного беспилотника. Потому что, например, "Орлан-10" стоит от 100 тысяч долларов", - подытожили аналитики.

Война дронов

Недавно сообщалось, оккупанты запустили в воздушное пространство Украины беспилотники с "линзой Люнеберга" - эти БПЛА служат ложными целями для украинской ПВО.

Волонтер, основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская отметила, что Украина сейчас уже технологически проигрывает России в войне дронов, хотя раньше опережала ее.

Разработчик разведкомплексов Андрей Липовый утешил, что Украина практически догнала Россию и даже получила определенное "небольшое преимущество". По его мнению, Украине удастся закрепить доминирование над РФ в этой области уже в 2025 году.

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