Он подчеркивает необходимость построения подземной логистики.

В сегодняшней войне важно воевать не луками и стрелами, а использовать новейшие технологии и подходы, в том числе построение логистики под землей. Об этом сказал в интервью Radio NV командир батальона НРК AlterEgo 93-й ОМБр Холодный Яр Александр с позывным Электрик.

По его словам, на сегодня воздушные и наземные дроны взяли на себя очень много функций, прежде всего, на переднем крае. "Если раньше приходилось для корректировки артиллерии разведчикам лезть на дерево с биноклем, то сейчас это все уже годами полностью взяли дроны", - подчеркнул он.

При этом рассказал, что наземные дроны сегодня частично обеспечивают логистику.

"То есть не нужно идти, садиться, ехать чем-то, завозить что-то, чтобы подвергать себя реальной опасности. Потому что сейчас с появлением нашумевших уже кил-зон все понимают, что одна из самых тяжелых задач - это добраться на позицию, выбраться с позиции или обеспечить эту позицию", - подчеркнул он.

Военный также добавил, что во многих бригадах уже нет такого явления как минирование вручную, потому что это все делают дроны, в первую очередь, воздушные, но и наземные также.

Можно ли заменить пехотинцев

"Пехотинца никто никогда, в принципе, не заменит, но то, что он делает, можно делать и дронами", - подчеркнул он.

По его словам, при идеальной видимости и погоде, когда зона наблюдения врага достаточно широкая, пехотинец даже из своей "норы" не может выйти за посылкой, которую им приносят или привозят дронами:

"Но когда наступают условия слабой, плохой или тяжелой видимости - дождь, снег, туман, сильный ветер, то тогда дроны не могут летать, и пехотинец единственный, кто может что-то видеть и слышать. Его в этих условиях может заменить только наземный дрон".

"Лучший способ обороны"

Командир отмечает, что нужно строить новые фортификации таким образом, чтобы задействовать наземные дроны. По его словам, это может увеличить стоимость работы не более чем на 30%, но в общем это будет большая экономия.

"При правильном подходе к построению эшелонированной роботизированной обороны в сочетании с инженерной обороной, это будет эффективно и круто. И даже в случае какого-то отхода, как у нас нередко бывает во время какого-то там прорыва врага, она будет работать даже с минимальным количеством людей, которые там будут все обеспечивать", - убежден он.

Военный отмечает, что можно делать подземные дороги к позициям для передвижения наземных дронов, людей и даже техники. По его словам, здесь нужны не колоссальные средства, потому что это не укрытие от обстрела, а создание зоны визуальной недоступности для вражеских дронов.

Он отметил, что многие города ВСУ теряли из-за того, что враг обрезал логистику. По его словам, если все это взвесить и посчитать, то цена на строительство подземных "дорог" будет в 100 раз меньше, чем потери людей и территорий:

"Лучшего способа обороны, чем под землей, не существует... Надо уже новые линии обороны строить, учитывая новые вызовы. Если взять любую технологию и применить ее там, где мы тысячами лет воюем руками, лопатами, луками и стрелами, то получим результат".

По его словам, сейчас уже не эффективно просто копать рвы с надеждой, что ими можно остановить врага, иначе мы будем и дальше терять территории и "так россияне могут и до Львова доехать".

Наземные дроны в войне

Как сообщал УНИАН, украинские солдаты используют наземных роботов в борьбе с Россией множеством различных способов.

Руководитель робототехнических систем украинского батальона "Волки да Винчи", Александр Ябченко рассказал, что есть по меньшей мере восемь способов использования этих дронов - для установки мин, переноса грузов и транспортировки раненых и погибших, разминирования, обстрела российских позиций, взрывов вблизи российских целей и сбора разведданных.

