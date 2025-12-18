В сегменте импортируемых подержанных бензиновых авто наибольшим спросом пользовался Volkswagen Golf.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 12,4 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями (на 43% больше, чем в прошлом году). Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

Из общего количества 2,3 тысячи единиц (+27%) составляют новые авто, тогда как 10,1 тысячи единиц - подержанные (+48%). В сегменте новых моделей наиболее востребованной моделью оказался компактный кроссовер Renault Duster.

ТОП-5 новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС:

Renault Duster - 223 авто. Hyundai Tucson - 203 авто. Mazda CX-5 - 187 авто. Škoda Kodiaq - 116 авто. Škoda Octavia - 108 авто.

Если говорить об импортированных подержанных бензиновых автомобилях, то здесь лидером выступает "классика" - известный миллионам Volkswagen Golf. Примечательно, что на втором месте находится еще одна модель от популярного немецкого автопроизводителя - кроссовер Volkswagen Tiguan.

ТОП-5 импортируемых подержанных легковушек с бензиновыми ДВС:

Volkswagen Golf - 691 авто. Volkswagen Tiguan - 587 авто. Audi Q5 - 519 авто. Nissan Rogue - 519 авто. Audi A4 - 336 авто.

Украинский авторынок - другие новости

Ранее стало известно, что в ноябре украинцы приобрели 5,5 тысячи подержанных легковушек, которые ввезли из Соединенных Штатов Америки. Если говорить о брендах, то лидером в ТОП-5 стала Tesla. Среди моделей на первом месте оказался кроссовер Tesla Model Y.

Также сообщалось, что в прошлом месяце украинцы приобрели почти 4 тысячи легковушек, ввезенных из Китая. Среди новых машин наиболее востребованным был электрический BYD Leopard 3. Если говорить о подержанных легковушках из Китая, то здесь лидером оказался Zeekr 001.

