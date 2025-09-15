Игнат рассказал, как Украина организовала борьбу с российскими беспилотниками с начала войны.

Украина готова поделиться с европейскими партнерами лучшим в мире опытом, как эффективно сбивать российские беспилотники.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат. Он прокомментировал информацию о том, что в Польшу залетели "Герберы" якобы без боевой части, и по этим дронам отработала польская авиация.

"Какими ракетами (сбивали - УНИАН) - это их дело. Не имеют они столько опыта как Украина... "Герберы" - непростая цель, особенно для истребителей. Видели недавно еще случай залета в воздушное пространство Румынии того же "Шахеда", или "Герберы"... - это уже определяет румынская сторона. Но более 40 минут два истребителя не могли ничего сделать... Пытались, но потеряли немало времени", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что речь идет об опыте украинских защитников неба - всей Воздушной обороны, всего комплекса мероприятий, которые можно реализовать и в Польше. Украина, подчеркнул военный, готова предоставить своих специалистов для обучения союзников и неважно где это будет, например, во Львове или Кракове.

По словам Игната, на территории нашей страны во время воздушных атак РФ применяют различные средства, в зависимости от обстоятельств - мобильные огневые группы, авиацию, дроны-перехватчики, радиоэлектронную борьбу. Каждое применение зависит от определенной ситуации, операцией руководит командующий Воздушных сил ВСУ, за каждый участок отвечает конкретный человек. И все работает, как единый механизм, который предусматривает рациональное привлечение тех или иных средств, в зависимости от обстоятельств.

Игнат добавил, что применение Польшей для сбивания дронов истребителей F-16 - личное дело командования этой страны. Но он не исключил, что территорию, над которой перемещались российские БпЛА, не могли "перекрыть" те или иные комплексы противовоздушной обороны из-за их удаленности.

Как подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ, сейчас видно, какую эволюцию прошли Силы обороны:

"Мы достигли этих результатов... Этот опыт нам достался горькой ценой - мы теряли много наших защитников, гражданских людей... Много потеряно техники, разрушены дома, предприятия. Этот опыт приобретался кровью. Поэтому партнеры имеют уникальную возможность увидеть, понять, пройти эти учения. Конечно, были и ошибки в какой-то работе - невозможно учесть все, когда противник атакует новейшими средствами. Надо пробовать, применять инновационные средства".

Если в 2022 году "Шахеды", которые РФ тогда только начинала запускать по городам Украины, из автоматического оружия пытались сбивать даже полицейские, то теперь все выглядит по другому. Те же мобильные огневые группы оснащены тепловизорами, другим оружием.

Атака российских дронов на Польшу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вторжение российских дронов было попыткой Кремля проверить реакцию НАТО из-за постепенной эскалации. Сикорский подтвердил, что дроны, которые вошли в воздушное пространство Польши, были способны нести боеприпасы, но не были оснащены взрывчаткой.

Министр также отверг предположение о том, что польская система ПВО была не готова к встрече дронов. Но он признал, что польские военные должны пройти обучение по борьбе с дронами у украинских операторов.

