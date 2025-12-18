Ключевой вопрос в том, сможет ли ЕС убедить Бельгию поддержать план направления замороженных российских активов на помощь Украине.

Саммит Европейского Союза, который состоится в Брюсселе в четверг, станет тестом на дееспособность и единство блока: европейские лидеры вынуждены выбирать между реальными решениями и политическим параличом, ведь провал договоренностей по использованию замороженных российских активов не только поставит под удар стабильность Украины, но и серьезно подорвет доверие к ЕС как геополитическому игроку, способному самостоятельно принимать стратегические решения. Об этом пишет Politico.

Как отмечается, ключевой вопрос в том, сможет ли ЕС убедить Бельгию поддержать план направления миллиардов евро из замороженных российских активов на помощь Украине, чтобы удержать ее финансово на плаву. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что если ЕС потерпит неудачу, это серьезно подорвет позиции блока на годы вперед.

После того как на предыдущем саммите Европейского совета в октябре не удалось достичь договоренности, как и во время нескольких раундов переговоров и кулуарных дискуссий, которые происходили впоследствии, четверг станет последним шансом для лидеров ЕС дать "зеленый свет" предложению использовать 210 млрд евро российских активов для финансирования кредита Украине.

В статье говорится, что поддержка Бельгии является критически важной, ведь основная часть этих активов хранится в брюссельском финансовом депозитарии Euroclear. В то же время бельгийское правительство опасается, что страна может столкнуться со значительными компенсационными требованиями или ответными мерами со стороны Москвы.

Несмотря на недели убеждений, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не изменил позиции. Менее чем за 24 часа до решающего момента бельгийский посол во время закрытых переговоров заявил коллегам, что "мы движемся назад". О своем несогласии с использованием замороженных активов для финансирования Украины также сигнализировали Италия, Болгария и Мальта.

Между тем, отмечается, для Украины это крайне плохие новости: в следующем году она столкнется с бюджетной "дырой" в 71,7 млрд евро и уже с апреля будет вынуждена сокращать государственные расходы.

Можно ли обойти Бельгию

Германия и Латвия предложили принять решение об использовании активов квалифицированным большинством голосов, а не единогласно, фактически обойдя Бельгию. В таком случае "за" должны были бы проголосовать 15 из 27 стран ЕС. Однако бельгийские чиновники заявили изданию, что пытаться игнорировать их предостережения бесполезно, ведь средства в депозитарии Euroclear просто не будут разблокированы.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС сказал, что главная цель саммита в четверг - убедить Бельгию снять свои возражения, даже если для этого придется вести переговоры до поздней ночи.

Есть ли альтернативы замороженным активам

Если договориться по активам не удастся, ЕС придется искать другой способ поддержать Украину.

В среду вечером лидеры Европы, по крайней мере публично, оказались в непримиримых лагерях и не демонстрировали готовности согласиться по финансированию Киева, пишет издание. Впрочем, постепенно вырисовываются первые контуры возможного выхода из тупика: дипломаты работают над определенным компромиссом.

"Я предложила два разных варианта для этого Европейского совета: один - на основе активов, другой - на основе заимствований ЕС. И нам придется решить, каким путем идти", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте в Страсбурге в среду утром.

Ключом к такому плану может стать исключение из схемы общего долга Венгрии и Словакии, которые выступают против дальнейшей помощи Украине. Об этом Politico сообщили четыре дипломата ЕС. Формально соглашение все еще можно было бы заключить между всеми 27 странами, но окончательный механизм предусматривал бы участие только 25 из них в финансировании.

Репарационный кредит для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, шансы Украины на репарационный кредит тают, ведь пять стран присоединились к требованиям Бельгии искать альтернативные механизмы финансирования для Киева. Чем больше таких случаев, тем вероятнее, что придется искать другие решения, отмечал европейский дипломат.

The New York Times писал, что ЕС рискует показать слабость в решающий момент. Ведь если Евросоюз примет решение о репарационном кредите, он не только поможет Украине, но и себе, опровергнув утверждение американского президента о нерешительности блока и обеспечив "место за столом переговоров в будущем".

