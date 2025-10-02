С 2014 года Россия активно инвестировала в развитие военной инфраструктуры на полуострове.

Российские захватчики построили на территории временно оккупированного Крыма разветвленную военную "сеть", в составе которой Севастополь, который намного удобнее для навигации, чем Новороссийск (РФ), куда агрессор был вынужден перебазировать часть своего Черноморского флота. Об этом УНИАН рассказал спикер ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, на территории временно оккупированного Крыма сосредоточено значительное количество военных объектов. Речь идет о пунктах постоянной дислокации, местах хранения техники и пребывания личного состава. Он напомнил, что с 2014 года Россия активно инвестировала в развитие военной инфраструктуры на полуострове, в частности восстанавливала даже те объекты, которые оставались заброшенными еще со времен СССР. В течение этого периода, как минимум до 2022 года, на полуострове была создана разветвленная сеть военных сооружений.

"Оккупанты называли Крым "непотопляемым авианосцем", потому что там - пять военных аэродромов, где "все взлетает и садится". Недаром россияне выбрали эту локацию: фактически они могут работать оттуда по всей акватории, что и делали раньше", - скакал военный.

Плетенчук также отметил, что пункт базирования в Новороссийске не может полноценно заменить крымские возможности. По его словам, российские моряки неоднократно жаловались на сложные условия входа и выхода из указанного порта, которые значительно усложняются во время осенне-зимних штормов. Поэтому навигация там ограничена с октября и до середины весны, в отличие от Севастополя.

Как писал УНИАН, у россиян есть достаточно объектов во временно оккупированном Крыму, которые они тщательно защищают. В частности, там расположено 5 аэродромов, вылеты с которых происходят круглосуточно. Поэтому можно предположить, что авиационного топлива российской армии хватает. Судя по всему, хватает его и кораблям, которые базируются на материковой части Российской Федерации.

Как предполагает представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, в будущем мы можем стать свидетелями того, что вновь наносятся удары по российским портам, в частности Новороссийску и Туапсе, которые являются ключевыми с отгрузкой нефти. С одной стороны, расстояние из Украины до этих портов, которые играют большую роль в военном обеспечении армии РФ, это расстояние существенное, с другой - Украина имеет определенные системы вооружения, которые это расстояние покрывают.

