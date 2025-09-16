Город Покровск в Донецкой области превратился в крепость, и украинские защитники делают всё возможное, чтобы не допустить его падения. Тем временем Россия стягивает силы, чтобы сделать решающую попыту захватить город, пишет Forbes.
В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Путин заявил Дональду Трампу о намерении захватить Донбасс в течение "двух-трёх месяцев, максимум четырёх".
"Россия надеется, что взятие Покровска даст возможность захватить остальную часть Донецкой области. По словам украинских военных, сейчас россияне нацелены на "решительный прорыв" в Покровске, перебрасывая в этот район опытные подразделения морской пехоты", - говорится в статье.
Тактика России в Покровске
В середине августа российские войска небольшими диверсионными группами проникли сквозь украинскую оборону к востоку и северо-востоку от Доброполья, продвинувшись примерно на 10 километров, но им не удалось закрепить свои успехи.
В то же время украинские войска сейчас смыкаются с российским Добропольским выступом в районе Покровска, используя клещи с запада и севера. В этом образовавшемся котле у российских войск практически не останется вариантов, кроме как сдаться или быть уничтоженными, подчеркивает издание.
"Агрессивно наступая, не обеспечив фланги, Россия в итоге перерастянула свои позиции, понесла тяжёлые потери и не смогла закрепить многие из достигнутых успехов", — говорит Шон Пиннер, бывший британский солдат, воевавший в Мариуполе в 2022 году.
Он отмечает, что вокруг Покровска было построено множество оборонительных рубежей, в том числе в самом городе. Рельеф вокруг Покровска также непрост: открытые, вспаханные поля с небольшим количеством естественных укрытий, где дождь быстро превращает землю в грязь.
"Такие условия не позволяют быстро и чисто продвигаться", — говорит Пиннер.
Как отмечает Дмитрий Жлуктенко из 413-го отдельного батальона беспилотных систем, который воюет в Покровске, тактика россиян на этом направлении не является необычной – "множество подразделений, очень интенсивные бои, большое количество личного состава. Но ничего кардинально не изменилось с тех пор, как было два месяца назад".
При этом эффективное использование Украиной беспилотных систем ограничило возможности России по наступлению.
"Взятие такого города, как Покровск, — это не просто продвижение войск. Городские бои жестоки и дорогостоящи. Они требуют живой силы, техники и готовности принять огромные потери", — сказал Пиннер.
Он добавил, что России будет сложно продолжать такую кампанию, не неся огромных потерь.
"Вот почему я не верю, что Покровск падет в этом году. Если это произойдет, это произойдет не быстро, и от города почти ничего не останется".
Ситуация возле Покровска
Уже в течение нескольких недель Россия перебрасывает тысячи военнослужащих и десятки единиц бронетехники под Покровск.. Некоторые эксперты считают этот шаг началом решающего наступления Москвы на Донецкую область.
При этом в комментарии изданию The Telegraph украинские бойцы отмечают, что по крайней мере до конца года России не удастся захватить Покровск, если им не удастся перекрыть логистику ВСу, что маловероятно.