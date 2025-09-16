По мнению аналитиков, России понадобится много времени для захвата Покровска, и в этом случае "от города почти ничего не останется".

Город Покровск в Донецкой области превратился в крепость, и украинские защитники делают всё возможное, чтобы не допустить его падения. Тем временем Россия стягивает силы, чтобы сделать решающую попыту захватить город, пишет Forbes.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Путин заявил Дональду Трампу о намерении захватить Донбасс в течение "двух-трёх месяцев, максимум четырёх".

"Россия надеется, что взятие Покровска даст возможность захватить остальную часть Донецкой области. По словам украинских военных, сейчас россияне нацелены на "решительный прорыв" в Покровске, перебрасывая в этот район опытные подразделения морской пехоты", - говорится в статье.

Видео дня

Тактика России в Покровске

В середине августа российские войска небольшими диверсионными группами проникли сквозь украинскую оборону к востоку и северо-востоку от Доброполья, продвинувшись примерно на 10 километров, но им не удалось закрепить свои успехи.

В то же время украинские войска сейчас смыкаются с российским Добропольским выступом в районе Покровска, используя клещи с запада и севера. В этом образовавшемся котле у российских войск практически не останется вариантов, кроме как сдаться или быть уничтоженными, подчеркивает издание.

"Агрессивно наступая, не обеспечив фланги, Россия в итоге перерастянула свои позиции, понесла тяжёлые потери и не смогла закрепить многие из достигнутых успехов", — говорит Шон Пиннер, бывший британский солдат, воевавший в Мариуполе в 2022 году.

Он отмечает, что вокруг Покровска было построено множество оборонительных рубежей, в том числе в самом городе. Рельеф вокруг Покровска также непрост: открытые, вспаханные поля с небольшим количеством естественных укрытий, где дождь быстро превращает землю в грязь.

"Такие условия не позволяют быстро и чисто продвигаться", — говорит Пиннер.

Как отмечает Дмитрий Жлуктенко из 413-го отдельного батальона беспилотных систем, который воюет в Покровске, тактика россиян на этом направлении не является необычной – "множество подразделений, очень интенсивные бои, большое количество личного состава. Но ничего кардинально не изменилось с тех пор, как было два месяца назад".

При этом эффективное использование Украиной беспилотных систем ограничило возможности России по наступлению.

"Взятие такого города, как Покровск, — это не просто продвижение войск. Городские бои жестоки и дорогостоящи. Они требуют живой силы, техники и готовности принять огромные потери", — сказал Пиннер.

Он добавил, что России будет сложно продолжать такую ​​кампанию, не неся огромных потерь.

"Вот почему я не верю, что Покровск падет в этом году. Если это произойдет, это произойдет не быстро, и от города почти ничего не останется".

Ситуация возле Покровска

Уже в течение нескольких недель Россия перебрасывает тысячи военнослужащих и десятки единиц бронетехники под Покровск.. Некоторые эксперты считают этот шаг началом решающего наступления Москвы на Донецкую область.

При этом в комментарии изданию The Telegraph украинские бойцы отмечают, что по крайней мере до конца года России не удастся захватить Покровск, если им не удастся перекрыть логистику ВСу, что маловероятно.

Вас также могут заинтересовать новости: