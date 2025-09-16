По свидетельству очевидцев на месте происшествия присутствует много карет скорой помощи.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны провело специальную операцию на территории РФ, в районе населенного пункта Щитовая в Приморском крае.

Как сообщили источники УНИАН в разведке, там дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, который принимал участие в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях. Российская 155-я бригада отличилась особой жестокостью по отношению к местному населению и совершением казней украинских пленных.

По словам собеседника, в 9 часов утра по местному времени на парковке воинской части произошел мощный взрыв, а затем еще один. Российские паблики отмечали, что на место взрывов прибыло много техники и сотрудников спецслужб и даже поднят вертолет. При въезде в поселок Щитовая был оцеплен район вблизи административных зданий и автостоянок. Движение транспорта в районе частично перекрыли, правоохранители проверяют все автомобили. Причиной взрывов называют якобы "инцидент с газовым оборудованием".

Отмечается, что в результате утреннего проишествия во Владивостоке известно о погибших и раненых оккупантах. По свидетельству очевидцев на месте происшествия присутствует много карет скорой помощи.

"Ждем появления некрологов в СМИ и пабликах Владивостока", - подытожил источник в ГУР. Там напомнили, что ответственность настигнет каждого оккупанта, который совершал военные преступления на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины атакован НПЗ "Башнафта-Новойл" в столице республики Башкортостан - городе Уфе.

После прилета дронов-камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар. В результате взрывов значительные повреждения получила, в частности, вакуумная колонна первичной переработки нефти. Местные жители в соцсетями сообщили о пролете дронов над городом, после чего раздались взрывы и начался пожар на территории НПЗ.

