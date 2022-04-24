По его словам, удержали ситуацию в Украине те, кто не знал, что надо бояться: спокойно обстреливали российские танки и сбивали самолеты.

У российской армии гораздо больше проблем. Российская армия — это советская армия в худшем ее проявлении.

Такое мнение высказал в интервью изданию "Медуза" советник главы ОП Алексей Арестович.

"Что такое советская концепция наступления? Это куча спецназа и десантников, которые выбрасываются в тыл противника, начинают сеять панику. Это тактика шока и трепета, чтобы заставить запаниковать и сбежать власти, уничтожить центры управления и связи. Шок действительно был", - говорит Арестович.

По его словам, в первые три дня мы тоже очень сильно просели: многие руководители на местах, некоторые военные, представители спецслужб, местных властей и население.

"Помните вертолетно-десантную высадку [российских сил в Киеве] в первый же день? Во второй должна была быть такая же на Печерск (Печерский район Киева, где находятся в том числе здания офиса президента Украины, Верховной рады и другие правительственные здания, — ред). Мы уже в Офисе президента оружие получили, чтобы ее отражать, потому что они на нас должны были садиться, прямо нам на голову. Но они не полетели, потому что в Гостомеле небольшие проблемы начались, и они вторую (высадку) кинули туда на помощь. Но сразу после этого начались грандиозные проблемы (у российской армии). Ну нельзя нападать 200-тысячной армией на 250-тысячную армию, а ровно это и произошло. Это все могло пройти только в том случае, если бы мы психологически свалились, а значительная часть нашего населения переходила бы на их сторону. Но (бывший руководитель 5-й службы ФСБ Сергей) Беседа не просто так сидит в "Лефортово". Он промахнулся с прогнозом — что украинцы будут встречать их с цветами и так далее", - отметил Арестович.

По его словам, удержали ситуацию в Украине те, кто не знал, что надо бояться: спокойно обстреливали российские танки и сбивали самолеты.

"Если бы мы были централизованной страной, которая бы успела провести реформы западного типа, я думаю, мы бы проиграли. Но мы остались в нашем любимом украинском бардаке, и никто не знал, что без приказа центральной власти нельзя воевать… А когда мы уже восстановили управление и перестали бояться, на третьи — пятые сутки, то вообще пошло все очень хорошо", - отметил он.

"Помните огромные колонны (российских войск) под Киевом? Выглядит это крайне внушительно. Даже я, профессиональный военный, наблюдая эту обстановку, думал: "Боже, сколько же вас". Это был просто дурдом. На телефон приходят сообщения, читаешь: движется колонна в 200, 300, 350, 400 единиц — непрерывным потоком. Я думал, что при всей нашей храбрости мы это не удержим. Это невозможно удержать. А потом я понял, что таким количеством войск, которое они пригнали под Киев, они просто забили себе дороги. Они стояли непрерывной колонной по 20−30 километров и не могли проехать, потому что мосты мы повзрывали. Они пытались пойти понтонной переправой, мы их крыли, непрерывно крыли. Плюс спецназ крыл. Партизаны обстреливали колонны. И начался праздник непослушания", - объяснил Арестович.

Российская система чрезвычайно централизована. Они выполняют задачу, только когда есть железная воля командира постарше, говорит Арестович.

"Они шарахались огромной бестолковой массой, это было так зрелищно. Накрытие нашей артиллерией — бах, дымы, взрывы. Смотришь, они приезжают на это же место через шесть часов: новая колонна — и ровно туда же. Наши артиллеристы снова отстрелялись, вторую колонну сожгли. И так по пять-шесть раз за месяц", - сказал он.

"Что такое российский способ воевать? Ты выезжаешь на перекресток, там стоит 60−90 единиц сгоревшей техники, трупы валяются или разорванные куски — а ты все равно выезжаешь и стоишь там. По тебе прилетает, а ты все равно стоишь. Потому что начальство из штаба в Москве сказало на этот перекресток идти, и они туда тупо выезжают раз за разом. Они жутко перецентрализованы. Многие говорят, что они неправильно начали войну. Они правильно начали. Просто эта война была рассчитана на тип боевых действий, где мы за три дня сдаемся и поднимаем лапки. А мы не подняли. А дальше — все", - заметил Арестович.

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