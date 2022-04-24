Украинцы нанесли российским силам значительный урон в течение уходящей недели.

На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Минобороны Британии опубликовало утреннюю сводку разведчиков в Twitter.

Несмотря на то, что Россия добилась некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный урон, констатируют военные.

"Плохой моральный дух русских и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России", - отмечается в сводке.

Российско-украинская война: детали

Россия накапливает группировку войск путем переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области в направлении Харьковщины.

Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М".

Враг продолжает частичное блокирование Харькова, осуществляет огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Активизировались наступательные и штурмовые действия русских на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная.

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