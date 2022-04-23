Отмечается, что Украина успешно противостоит российской агрессии.

Российские военные за минувшие сутки усилили наступательные действия. В то же время, никакого прогресса достичь им не удалось.

Как отмечают в разведке Британии, украинские защитники продолжают титанически бороться с противником.

Отмечается, что российским войскам не удалось достичь значительных успехов за последние сутки. Причиной этого являются удачные украинские контратаки, которые буквально препятствуют врагу.

Также воздушные и морские силы России не смогли установить контроль ни в одной из отраслей. Это стало возможным благодаря эффективности противовоздушной и морской обороны Украины.

Продолжаются также ожесточенные бои за Мариуполь. В разведке отмечают, что это замедляет прогресс российских захватчиков в стремлении захватить территорию всего Донбасса.

Ранее стало известно, что российская армия заканчивает перегруппировку войск и по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, прежде всего в Донецком операционном районе.

Россия публично заявила, что во время "второй фазы" войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины. Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым и"влиять на жизненно важные объекты ВСУ".

Глава главы ОП Андрей Ермак отреагировал на озвученные цели РФ, отметив, что предыдущие планы оккупантов разрушили украинская армия и народ.

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