Мороз и снег в марте: синоптик рассказал, что на данный момент известно об отголосках зимы

3-5 марта в большинстве областей Украины днем ожидается до 9 градусов тепла.

На данный момент тенденции к существенному понижению температуры нет, погода в основном будет без осадков. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос, ожидаются ли еще в марте морозы и снег, он отметил, что март - переходный месяц и в этот период происходят колебания значений температуры и осадков.

"Сейчас мы не наблюдаем тенденций к существенному снижению температуры до таких морозов, как были, например, в феврале или январе", - отметил синоптик.

Прохлада на этой неделе

Семилит рассказал, что на этой неделе температуры в ночные часы будут снижаться до небольших минусов, в пределах до -5°. Поэтому пока тенденции к существенному снижению температуры нет.

Что касается снегопадов, то в Украине будет преобладать более антициклональный характер погоды. В основном погода будет без осадков.

"В ближайшие несколько суток в целом ожидаем, что будет поступать поле пониженного атмосферного давления. Из-за чего, например, 3 марта в Украине мы ожидаем небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Но он не будет накапливаться, так как нового снежного покрова мы не ожидаем", - сказал Семилит.

Дальнейшее потепление

На уточнение относительно дальнейшего движения Украины к потеплению, эксперт отметил, что в целом есть тенденция, что дневные максимумы будут выше 0 градусов.

"3 марта мы ожидаем в пределах 0°...+5°, а на западе и юге страны - до +11°. И в целом сами значения температуры будут зависеть от того, какое количество облачности будет", - рассказал Семилит.

4-5 марта увеличится количество прояснений, и распределение температуры будет другим: ночью - несколько прохладнее, а днем - приятно теплее.

"Ожидаем в целом в течение 3-4-5 марта ночью от +2° до -5°; днем - до +9° в большинстве областей, а в западных областях - до +15°", - сказал синоптик.

В то же время 6-7 марта местами ожидается поступление поля пониженного атмосферного давления, а соответственно, местами будет небольшой мокрый снег. Прежде всего это касается 6 марта. 7 марта в целом ожидается погода без осадков.

"7 марта ночью мы ожидаем -1°...-7°, днем в большинстве областей +4°...+9°. В западных областях - до +14°. Однако на северо-востоке страны дневные максимумы будут колебаться в пределах 0°...+6°. То есть наименьшие значения будут именно на северо-востоке страны", - рассказал Семилит.

8-12 марта, предварительно, будет преимущественно без осадков. В этот период на погоду в Украине будут влиять антициклоны, поле повышенного атмосферного давления.

"Если смотреть на 10-11 марта, то судя по тенденциям, на востоке страны будет до -11°... Зато в дневные часы мы ожидаем +4°...+11°. Солнышко будет прогревать приземный слой воздуха и у нас будет существенно теплеть", - рассказал эксперт.

Погода сегодня - прогноз на 3 марта

Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Натальи Диденко, 3 марта атмосферные фронты циклона Doreena принесут дождь или мокрый снег преимущественно на восток и юг Украины.

В Киеве 3 марта, по словам Диденко, дождь вероятен утром. В целом будет без существенных осадков, но с порывистым северо-западным ветром.

