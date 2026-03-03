Украина должна постоянно готовиться к освобождению Крыма: эксперт назвал причину

Украина активно уничтожает системы ПВО на оккупированном полуострове, без которых российское присутствие невозможно.

В настоящее время наступательная операция на временно оккупированный Крым невозможна, но Украина должна готовиться к этому постоянно.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский сказал на Радио NV. "Освобождение Крыма может принести нам мир. Только освобождение Крыма. И поэтому, вынос и уничтожение всех объектов противовоздушной обороны в Крыму для нас является стратегической задачей номер один", - высказал мнение эксперт.

Он пояснил, что без воздушной обороны (ПВО) говорить о присутствии каких-либо элементов военно-морских сил Российской Федерации в Крыму невозможно.

"Без прикрытия с воздуха существование каких-либо складов и баз на территории Крыма невозможно", - отметил Грабский.

Поэтому, как отметил эксперт, работа по уничтожению российских систем ПВО в оккупированном Крыму проводилась Силами обороны и будет и в дальнейшем проводиться "вплоть до освобождения Крыма".

"Таким образом, мы продолжаем выполнять ту стратегическую задачу, которую себе поставили. А задача у нас одна – победить в этой войне и уничтожить противника на нашей территории", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что борьба Украины за Крым продолжается, но не афишируется.

"Крым исчезает из наших информационных лент, потому что это стало уже обыденностью. Мы по Крыму наносим удары ежедневно. Таким образом, готовим нашу наступательную операцию там, которая, конечно, не состоится в этом году, потому что не нужно даже думать, мы не готовы к этому, но мы подготовительную работу должны делать постоянно", - убежден Грабский.

Мирные переговоры с Россией

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подчеркивал, что не собирается соглашаться с какими-либо возможными закулисными договоренностями между США и РФ, которые могут касаться изменения статуса временно оккупированного Крыма, потому что Москва хочет от США признания полуострова российским.

А 25 февраля стало известно, что во временно оккупированном Крыму российские власти начали демонтировать здания штаба Черноморского флота в Севастополе. Эти здания были разрушены украинскими ракетами в сентябре 2023 года.

