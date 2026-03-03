Эти нарративы не выдерживают проверки реальностью.

Президент России Владимир Путин прославился своими заявлениями о "неизбежности" победы России на поле боя. Однако эти заявления не выдерживают проверки реальностью. Об этом пишет экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон в статье для портала 19fortyfive.

"Хорошая новость для Украины заключается в том, что нарративы Путина совершенно ложны и не выдерживают проверки реальными фактами. Плохая новость в том, что, по крайней мере, в отношении Трампа, этот нарратив работает", - отмечает аналитик.

Развенчание главных мифов

1. Линия фронта Украины находится на грани краха и армия Путина "в любой момент" добьются масштабного прорыва.

Видео дня

Однако никакого "краха" не происходило с начала войны, и, особенно учитывая снижение способности Путина набирать новых солдат, никакого краха не предвидится, отмечает Джонсон.

2. Россия захватит территории, на которые претендуеть.

Как и в предыдущем случае, если этого до сих пор не произошло, то этого никогда не произойдёт.

3. У России есть людские и материальные ресурсы, чтобы вести войну бесконечно.

Это противоречит растущим сообщениям о том, что Россия теряет больше солдат в месяц, чем может набрать пополнение. Более того, потери России на поле боя продолжают расти.

4. Экономические возможности России позволяют ей поддерживать "вечную войну".

Война нанесла экономике высокий и постоянно растущий ущерб. В январе Россия повысила НДС до 22 процентов, чтобы компенсировать рекордные военные расходы и падение доходов от нефти и газа. В ноябре она начала продавать золотые резервы, поскольку ее суверенный фонд продолжал сокращаться.

"Постоянные обещания Путина о скорой победе призваны поднять моральный дух внутри России, попытаться деморализовать Украину и повлиять на общественное мнение на Западе, особенно в Америке, чтобы снизить поддержку Киева. Однако имеющиеся на данный момент данные указывают на то, что Россия не одерживает быструю или решающую победу, а ведет дорогостоящую войну на истощение с минимальными территориальными приобретениями", - отмечает эксперт.

Статистические данные и показатели войны на Украине

Путин и его соратники эффективно маскируют тот факт, что, хотя российские войска временами добиваются небольших успехов, они продвигаются буквально черепашьим темпом ценой огромных потерь.

"0,6% территории Украины, захваченной Россией в 2025 году, значительно ниже типичных показателей в любой современной механизированной войне", - отмечает аналитик.

При этом даже если бы российская армия смогла поддерживать нынешний темп, что маловероятно, учитывая проблемы с людскими ресурсами, Москве потребовалось бы время до августа 2027 года, чтобы захватить оставшуюся часть Донецкой области, а затем до апреля 2029 года, чтобы захватить оставшиеся частями Запорожья и Херсонской области.

"Захват всей территории Украины потребует примерно целого столетия войны. Даже Путин не смог бы прожить так долго". – отмечает Джонсон.

Армия Путина отнюдь не является современной

Фактически, Россия больше не является самодостаточной практически ни в одном аспекте своей военной экономики. Война уничтожила большую часть современной техники, существовавшей в 2022 году, и Россия не в состоянии ее заменить, отмечает эксперт. Это связано с высокой инфляцией и процентными ставками, которые делают оборонные предприятия нерентабельными, а также с растущим дефицитом рабочей силы, из-за которого на заводах не хватает персонала, – всё это из-за стоимости войны.

Военные усилия России поддерживаются не её собственной мощью и промышленным потенциалом, а поддержкой Ирана, Северной Кореи и Китая. Их помощь – единственная причина, по которой российские военные усилия до сих пор не потерпели крах.

Война в Украине

Ранее немецкий эксперт Ханна Нотте отметила, что атака США и Израиля на Иран вряд ли существенно повлияет на способность России вести войну против Украины, более того, может даже усилить позиции Кремля.

Тем временем президент Владимир Зеленский отреагировал на появление в западных СМИ информации о том, что Россия может выйти из переговорного процесса, если Украина не отдаст ей Донбасс, заявив, что у нашей страны есть "план Б" на этот случай.

Вас также могут заинтересовать новости: