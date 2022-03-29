Как отмечают в США, Россия начала отвод сил с окраин Киева, но прикроет его бомбардировками с воздуха и с помощью артиллерии.

Россия уменьшает боевую активность своих захватнических войск возле Киева.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух должностных лиц США.

В частности, США фиксируют, как происходят перемещения войск: российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на достигнутых позициях на юге и востоке Украины.

При этом, как сказал один чиновник США, Россия прикроет отход войск бомбардировками Киева с воздуха и с помощью артиллерии. Чиновники США предостерегают, что Россия может всегда вернуть силы, если этому будут способствовать боевые условия.

В США видят в этом долгосрочный ход, поскольку Россия сталкивается с неудачей продвижения на севере от Киева.

Ранее российские СМИ распространили информацию, что Россия объявила два шага для деэскалации войны, включая "значительное уменьшение военной активности в направлениях Киева и Чернигова".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ.

Украина предлагает подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Председатель фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, а ныне представитель украинской делегации на переговорах с Россией, Давид Арахамия заявил, что среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что украинская делегация стремится подписать договор о гарантиях безопасности, который должен стать дипломатическим форматом окончания войны, которую начала Россия против Украины.

По его словам, Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время, по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

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