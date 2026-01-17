Армия РФ не хочет адаптироваться к дроновой войне и надеется на чудо, - NYT

Российская армия всегда полагалась на численное превосходство и массированный штурм. Дроны сделали невозможным такой способ ведения войны.

Беспилотники стали настоящим "геймченджером" – фактором, который радикально изменил "правила игры" в современной войне. Россия, привыкшая воевать методом массированных пехотно-танковых штурмов, из-за этого понесла огромные потери, но не хочет менять свою военную доктрину. Об этом говорится в большой публикации The New York Times (NYT).

Как отмечает автор статьи, относительно дешевые беспилотники эффективно уничтожают значительно более дорогую бронетехнику и личный состав. Россия приложила немало усилий, чтобы найти этому противодействие.

Так, в материале описывается видео с поля боя на юго-востоке Украины, на котором виден так называемый "танкенштейн" ("танк Франкенштейна") – боевая машина, обшитая грубо сваренными металлическими пластинами. Несмотря на усиленную броню, танк выдержал только около двух десятков ударов дронов, после чего загорелся, а экипаж был вынужден бежать.

Как отмечает издание, это видео иллюстрирует новую реальность войны: усиленная защита немного повышает живучесть бронетехники, но не решает саму проблему тотальной угрозы дронов.

Российские военные ищут новую тактику

Как пишет NYT, фактор дронов вызвал активные дискуссии среди российских военных аналитиков, блогеров и офицеров об эффективности классической российской тактики. По словам экспертов, Россия оказалась в войне на истощение, где традиционные подходы больше не работают.

Ранее российская армия делала ставку на массовое применение танков, артиллерии и крупных подразделений. Теперь же, как отмечает автор публикации, все это не работает так, как задумывалось.

Полностью игнорировать фактор дронов в российской армии не могут, поэтому попытались перейти от штурмов большими массами пехоты и техники к малым штурмовым группам из трех-пяти военных. Также россияне пытаются использовать мотоциклы для быстрого прорыва вперед. Однако эти подразделения продвигаются медленно и несут большие потери. Такая тактика просто не способна принести успех оперативного и тем более стратегического уровня.

"Текущая тактика – это путь в никуда. Вы можете прорвать украинскую оборону [на узком участке] – а что потом?" – описывает проблему российский военный аналитик Александр Гольц.

В российских военных кругах осторожно критикуют отсутствие стратегических успехов, избегая прямых упреков в адрес Кремля. Проблемы на фронте объясняют "ошибками военной науки".

Система не хочет перемен

Автор публикации отмечает, что Россия начинала войну, имея на складах около 10 тысяч танков, но сейчас их осталось чуть больше 3 тысяч. Производство составляет около 200 машин в год. В то же время беспилотники стали ключевым оружием на поле боя.

Журналисты отмечают, что по состоянию на начало 2025 года 70% боевых потерь России связаны именно с атаками дронов. В Москве должным образом оценили пользу дронов как оружия и тоже начали их активно применять. Однако это не решило более глубоких проблем российской армии - плохой подготовки солдат и устаревшей военной тактики.

Многих мобилизованных в 2022 году отправляли на фронт после минимального обучения. Даже сейчас, по словам экспертов, российские солдаты проходят около трех недель подготовки, тогда как на Западе этот процесс длится примерно 20 недель.

Из-за недостатка профессиональной подготовки военные и блогеры создают "пособия по выживанию", в которых советуют, как действовать во время атак дронов – вплоть до рекомендаций бежать зигзагом в сторону солнца, чтобы ослепить камеры беспилотника.

Несмотря на все изменения, как отмечает автор публикации, российская военная доктрина остается почти неизменной. В Москве до сих пор надеются найти технологическое решение, которое нивелировало бы проблему дронов, чтобы российская армия снова могла маневрировать на поле боя сотнями танков и тысячами пехотинцев. Заниматься глубокой перестройкой военной тактики, адаптированной к новым условиям, никто не хочет.

"Время, когда Россия создавала бронированный кулак на фронте, прошло", – цитирует The New York Times оппозиционного военного аналитика Дмитрия Кузнеца.

Как писал УНИАН, полномасштабная война России против Украины пересекла символическую отметку в 1418 дней – столько же длилась советская война против нацистской Германии во Второй мировой войне. Несмотря на продолжительность боевых действий, современная Россия не приблизилась к стратегической победе, а ее войска сейчас находятся дальше от Киева, чем в начале вторжения.

Россия исторически не имеет успешного опыта "быстрых войн" и обычно воюет на истощение. Однако даже затяжные конфликты не гарантируют ей победы, тогда как поражения часто приводили к серьезным политическим последствиям, как это было после войны с Японией в 1905 году, Первой мировой войны и Афганской кампании.

