Война в Иране и Украина: The Telegraph определил два главных вызова для Зеленского

Конфликт на Ближнем Востоке истощает запасы ПВО союзников, а также несет угрозу мирным переговорам с РФ.

Военная операция США и Израиля против Ирана создает критические риски для обороны Украины. Западные союзники могут переориентировать дефицитные запасы ракет ПВО на защиту собственных баз на Ближнем Востоке, а мирные переговоры с Кремлем могут сорваться. Об этом в своем аналитическом материале пишет издание The Telegraph, анализируя последствия расширения конфликта для Киева.

Почему Ближний Восток отнимает ресурсы у ВСУ

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется, и Иран атакует базы союзников сотнями ракет в соседних странах. Из-за этого Великобритания и Франция начали тщательно взвешивать каждый шаг, рассчитывая расходы на боеприпасы. Европа может прекратить передачу оружия Киеву, чтобы пополнить собственные арсеналы, отмечает издание.

Владимир Зеленский уже отреагировал на эти угрозы. "Безусловно, этот вопрос беспокоит нас. И поэтому мы на связи с нашими партнерами. Буквально 10 минут назад я разговаривал с канцлером Германии и также поднимал этот вопрос. Пока от американцев и европейцев подобных сигналов не было. Все понимают, что для нас это наша жизнь", - сказал украинский лидер.

Наибольшая опасность касается системы Patriot, которая на сегодняшний день является самой надежной защитой от баллистики российских оккупантов. Но ракет к ней мало, и уже этой зимой украинские установки кое-где простаивали пустыми, отмечает The Telegraph. США теперь могут направить дефицитные ракеты в Ирак, Кувейт или Иорданию.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан подтвердил The Telegraph эти опасения. Он отметил: "Наиболее негативным фактором для Украины являются возможные проблемы с поставками ракет для ПВО, в частности Patriot, если США и их союзники переориентируют ресурсы". Для Украины жизненно важно, чтобы операция в Иране не затянулась на месяцы.

Мирные переговоры на грани срыва из-за новых приоритетов США

Дипломатический фронт также лихорадит. Война с Ираном фактически "заморозила" диалог между Киевом и Москвой, ведь Трамп стремительно меняет акценты. Ранее он стремился к быстрому миру в Украине, но теперь его внимание приковано к Тегерану.

Угрозы безопасности уже дали о себе знать. Раунд переговоров в Абу-Даби, запланированный на эту неделю, может сорваться, хотя официально его еще не отменяли.

Трамп может вообще выйти из украинского кейса, потому что сейчас Ближний Восток для него - приоритет номер один. Эксперт по международной безопасности аналитического центра RUSI Натия Сескурия считает такой сценарий худшим. Она уверена, что американский президент больше не видит в войне РФ против Украины возможности для быстрой пиар-победы.

Трамп предпочитает быть миротворцем там, где это выгоднее его рейтингу. Украина рискует остаться на втором плане.

Есть и другая сторона медали для Украины

Несмотря на негатив, даже в такой ситуации можно найти плюсы для Украины, считает The Telegraph. Одним из них является возможное разрывание союза между РФ и Ираном из-за отсутствия помощи Москвы. Кроме того, мир видит беспомощность российских систем ПВО в Иране, ведь израильские самолеты уничтожают их без помех.

Основные заявления Зеленского о событиях в Иране

Украинский президент подчеркнул, что события в Иране ярко продемонстрировали ограниченные возможности России как союзника. И это уже не впервые, ведь из-за тщетных попыток победить Украину Кремль не смог поддержать режим Башара Асада в Сирии.

Также Зеленский сообщил, что Украина готова уничтожать дроны на Ближнем Востоке. Но дипломаты, имеющие хорошие отношения с Москвой, должны договориться хотя бы о временном прекращении огня со стороны РФ.

Также, по словам украинского лидера, РФ должна прислушаться к тому, что произошло с Хаменеи и его подчиненными. Зеленский подчеркнул, что иранские власти убили "десятки тысяч людей только за последние пару месяцев".

