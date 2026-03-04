Три знака Зодиака будут на седьмом небе от счастья уже очень скоро

Пришло время позволить себе радоваться жизни.

С 4 марта 2026 года эти знаки Зодиака почувствуют радость, которую давно не испытывали. В среду словно испарится вся накопившаяся грусть и тревога, оставляя место лёгкости и внутреннему покою, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Луна в Весах напоминает, что у любых негативных эмоций есть свой срок. Держать печаль в себе необязательно – эти знаки теперь ясно видят свет в конце туннеля. Хотя грусть могла быть оправданной, держаться за неё больше нет смысла. Пришло время принять счастье и позволить себе радоваться жизни.

Овен

Овен, ваша печаль тоже имеет своё время, но 4 марта Луна в Весах подсказывает: пора её отпустить. Вы сможете понять, что грусть нередко возникала из чувства вины или собственных ожиданий. Это нормально, но настало время снова ощутить радость.

Вселенная напоминает: оставаться грустным не принесёт пользы ни вам, ни тем, кто рядом. Вы завершили свой "срок" в тюрьме грусти. Сейчас можно вернуться к жизни и позволить себе счастье.

Рак

Рак, многие причины вашего несчастья связаны с внутренним диалогом. Часто вы принижаете себя почти бессознательно, и это только усиливает грусть.

4 марта откроет глаза: вы были частью проблемы, но это хорошо, ведь осознав это, вы сможете всё изменить. Прекратите критиковать себя и откройтесь радости. С ростом самооценки счастье вернётся быстро. Печаль была оправданной, но не вечной – пришло время позволить радости войти в вашу жизнь.

Козерог

Козерог, вы знаете, когда печаль перестаёт быть оправданной. В среду осознаёте: хватит. Пора быть мягче к себе и вернуть любовь – прежде всего любовь к себе.

Простите себя, дайте себе отдых. Продолжать мучить себя нет смысла. Печали больше нет места в вашей жизни, и вы это понимаете. Снова чувствуете гордость, уверенность и радость. Вы возвращаетесь к себе, и это замечательно.

