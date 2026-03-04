Путешественникам необходимо установить мобильное приложение "Спасение в горах".

4 и 5 марта из-за оттепели в высокогорье западной и центральной части Закарпатской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень).

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, которая подчеркивает, что горы сейчас особенно коварны.

"Призываем туристов быть максимально осторожными и ответственно планировать путешествия. Обязательно установите мобильное приложение "Спасение в горах" - оно поможет быстро передать сигнал о помощи и ваши координаты спасателям ГСЧС", - говорится в сообщении.

В то же время, в случае, если вы стали свидетелем того, как лавина унесла человека, в ГСЧС призывают немедленно звонить "101".

Погода на 5 марта

Как сообщал УНИАН, синоптик Наталья Диденко отметила, что 5 марта в Украине будет относительно тепло, но ветрено. Порывы северо-западного ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня ожидается +4...+9 градусов, на юге и западе разогреется до +6...+12, а на северо-востоке будет +1...+4 градуса.

Кроме того, дождь с мокрым снегом вероятен в Полтавской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях. На остальной территории Украины будет без существенных осадков.

