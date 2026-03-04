США сняли санкции с немецкой 'Роснефти': почему это важно для энергобезопасности ФРГ

Соединенные Штаты бессрочно освободили немецкие активы "Роснефти" от санкций, что снимет бремя с энергетики Германии.

Соединенные Штаты вывели немецкие активы российской компании "Роснефть" из-под действия санкций против РФ на неопределенный срок. Такой шаг стал дипломатической победой правительства Германии после месяцев интенсивных переговоров с Вашингтоном, пишет агентство Bloomberg.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США планирует объявить о решении в пятницу, хотя сроки еще могут измениться. Об этом агентству сообщил источник, знакомый с ходом конфиденциальных обсуждений.

Германия оказалась в сложной ситуации, когда Берлин начал вводить санкции против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. При этом Германия не конфисковала активы "Роснефти" окончательно, но правительство Олафа Шольца ввело "доверительное управление". Государство контролирует заводы, но владельцем остается Москва, что создало юридический вакуум.

Когда США ввели санкции против материнской компании в России, ее немецкий филиал оказался под ударом. Банки отказывались проводить платежи, а страховщики разрывали контракты.

Однако Берлин не решается на полную национализацию предприятия, опасаясь жесткого ответа Москвы. А Кремль на это неоднократно намекал: под угрозой немецкий бизнес в РФ.

Поэтому Германия выбрала путь "заморозки", который оказался слишком дорогостоящим без разрешения со стороны США.

Почему США диктуют условия для "Роснефти" в Германии

Все упирается в систему вторичных санкций от США. Почти все международные расчеты за нефть проходят через американскую банковскую систему, и если Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вносит компанию в "черный список", она становится токсичной для всего мира.

Ни одна международная компания не соглашается перевозить нефть для заводов "Роснефти" без гарантий от США, а суда просто не застрахуют. Банки блокируют все транзакции, потому что боятся гнева Вашингтона. Ремонтировать НПЗ тоже невозможно: запчасти часто имеют американское происхождение или патенты.

Таким образом, юридически Берлин может управлять подсанкционными российскими заводами на своей территории, но фактически не имеет доступа к мировому рынку без согласия Белого дома. Вашингтон ставил дедлайны, чтобы заставить Германию разорвать связи с Кремлем окончательно, однако Германия не успела найти покупателей.

Почему Белый дом пошел на уступки немецкому правительству

Ближневосточный кризис изменил правила игры и теперь США вынуждены ослабить хватку. В пятницу, 6 марта, они могут дать Германии "разрешение на работу", чтобы не спровоцировать скачок цен на бензин в Европе.

Подразделение Rosneft Deutschland – огромный нефтеперерабатывающий гигант, который занимает 12% всех перерабатывающих мощностей ФРГ. Сюда входит и стратегический завод в Шведте, который обеспечивает топливом столицу Германии. Также компания имеет долю в Трансальпийском нефтепроводе.

Как на энергорынок влияет война в Иране

Из-за военной операции США и Израиля против Ирана Украину ждет повышение цен на продукты. Цены на топливо поднимутся, что повлияет на конечную стоимость товаров и услуг, отмечают эксперты.

Ожидается, что цены на нефть будут оставаться на высоком уровне в ближайшей перспективе. Это обусловлено опасениями трейдеров относительно возможных перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив.

Несмотря на рост цен на нефтяном рынке, где цены превысили 83 доллара за баррель, РФ сталкивается со значительными бюджетными трудностями. Продажа российской нефти со скидкой усугубляет финансовые проблемы страны.

