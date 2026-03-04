Музыкант держит в тайне свою личную жизнь.

Известный украинский певец Михаил Хома, выступающий под сценическим псевдонимом Дзидзьо, подогрел слухи о новом романе после развода. В комментарии для программы "Ближче до зірок" он ответил на соответствующий вопрос. Артист признался, что в его доме стало больше любви.

В частности, музыкант поделился, что завел трех котов. Первая кошка, по словам Дзидзьо, пришла к нему из леса.

"Пила только дождевую воду, я ее научил пить воду. Покупал ей кушать, но она ела только то, что себе находила… Всегда со мной, за мной. Скучает, если я куда-то еду. За ней уже ухаживают, она уже привыкла, сторожит дом", - рассказал певец.

А вот отвечая на уточняющий вопрос о том, так кто же ухаживает за его любимцами во время его отсутствия, идет ли речь о любимом человеке, музыкант заявил:

"Вопрос очень красивый, он требует хорошего ответа. Я приготовлюсь и отвечу. Следите за мной, а я буду следить за вами… Сюрприз должен быть всегда".

Напомним, ранее в сети обсуждали, что у Дзидзьо родилась двойня.

"Знает один Бог и Дзидзьо, и больше никто. У меня есть привычка не лезть в личную жизнь мужчин, которых я люблю", - отвечала на слухи и его кума, известная украинская певица Оля Цибульская.

А на днях и сам Дзидзьо впервые лично отреагировал на слухи об отцовстве: "Пока я не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю".

