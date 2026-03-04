Это первый случай, когда F-35 Израиля уничтожил пилотируемый истребитель противника.

Израильский истребитель F-35 сбил пилотируемый самолет российского производства Як-130 в воздушном пространстве над Тегераном.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Недавно истребитель F-35 ВВС Израиля ("Адир") сбил истребитель Як-130 ВВС Ирана в небе Тегерана", - говорится в сообщении.

По данным израильских военных, это первый случай, когда F-35 Израиля уничтожил пилотируемый истребитель противника.

Что известно о Як-130

В 2023 году Российская Федерация доставила в Иран первые учебно-боевые самолеты Як-130.

По данным портала "Милитарный", Як-130 начали разрабатывать российское государственное конструкторское бюро им. Яковлева совместно с итальянской компанией Alenia Aermacchi. Самолет создавали для замены учебно-тренировочного самолета L-39. Однако итальянцы быстро вышли из проекта, а после этого создали собственную версию учебно-боевого самолета – M-346.

Россияне завершили разработку самолета и теперь производят Як-130 на Иркутском авиационном заводе. Украинская компания "Мотор-Сич" ранее поставляла для этих машин реактивные двигатели АИ-222-2.5. В 2015 году РФ заявила о полной локализации производства двигателей на производственном комплексе "Салют".

Россияне позиционируют Як-130 как самолет, который можно использовать для подготовки пилотов боевых самолетов 4-го и 5-го поколения.

Напомним, что у берегов Шри-Ланки после атаки подводной лодки затонуло иранское судно. По меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести. 32 моряка были спасены.

