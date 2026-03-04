'Стальной фронт Рината Ахметова': как украинская сталь становится щитом для Patriot, Abrams и подземных госпиталей

От подземных госпиталей до бронирования самых современных западных систем ПВО – украинская промышленность стала неотъемлемой частью оборонной экосистемы страны. На конференции "Война-2026. Люди против машин" инициатива "Стальной фронт Рината Ахметова" представила результаты трансформации металлургического производства под нужды фронта.

Сегодня украинская армия превращается в одну из самых технологичных в мире, где дроны и инновационные системы защиты заменяют классические методы ведения войны. Ключевую роль в этом процессе играет локальный производитель. По прогнозам, уже в 2026 году доля расходов государства на беспилотные системы может достичь 75%, опережая даже расходы на боеприпасы.

Метинвест стал первым частным бизнесом, который полностью перестроил свои мощности на военные рельсы, создавая уникальные решения для защиты людей и техники.

Одним из важнейших достижений стала защита для систем, которые держат украинское небо. "Мы фактически усилили Patriot – это управляющий модуль Patriot был забронирован нашей сталью. Также есть IRIS-T, который был усилен нашей защитой", – рассказывает Александр Мироненко, операционный директор Группы Метинвест.

Кроме ПВО, металлурги обеспечивают защитными экранами и щитами широкий спектр бронетехники.

"Мы делаем укрытия от Abrams и до обычных БМП-1, БМП-2 советского образца".

Кроме брони, Метинвест в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" масштабирует производство подземных госпиталей и бункеров. В настоящее время ведутся переговоры с профильными министерствами о расширении этой программы на всеукраинский уровень.

"Мы шаг за шагом наращиваем объемы, и у нас выстраивается доверительное и прозрачное сотрудничество с государственными ведомствами, которое дает результат как для украинского бизнеса, так и для защиты наших людей", – подчеркнул Александр Мироненко.

Параллельно с тяжелой индустрией развивается и "технодесант" – специалисты, создающие симуляторы для обучения штурмовиков управлению наземными дронами и средства борьбы с вражескими FPV.

Справка

"Стальной фронт Рината Ахметова" – это масштабная военная инициатива, которая объединяет всю помощь бизнесов Рината Ахметова (SСM) для Сил обороны Украины. Главная особенность инициативы заключается в трансформации производственных мощностей предприятий на военные рельсы: от изготовления сотен тысяч бронежилетов и тысяч защитных сооружений ("укрытий") до разработки уникальных стальных панцирей для западной техники (Abrams, Bradley) и систем ПВО (Patriot).