Война США и Израиля против Ирана доказала отсталость российских систем ПВО, - эксперт

Сегодня фактически воздушное пространство Ирана открыто для американских и израильских ударов.

Российские и советские системы противовоздушной и противоракетной обороны в Иране оказались не готовы к противодействию американским воздушным средствам нападения. Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире Радио NV.

Эксперт отметил, что в Иране на вооружении для защиты преимущественно были советские и российские образцы ПВО.

"Факт, что они не демонстрируют высокого качества противодействия против американских средств, против израильских средств – тех же крылатых ракет "Томагавк", истребителей пятого поколения F-35 и других более современных образцов, которые прошли не одну фазу модернизации F-15, F-15E, F-15EX. И все это дало свой результат. Отсталая, ограниченная санкциями такая страна как Иран осталась без средств противовоздушной обороны и сейчас ее воздушное пространство открыто для ударов", - отметил Коваленко.

Поэтому, по его мнению, есть ощутимая разница в том, как американские генералы планируют операции и как они достигают своей цели за счет авианосных ударных групп.

Также у него спросили, насколько справедливо говорить о том, что часть успеха американо-израильской операции в Иране заключается в том, что советские и российские системы ПВО показали свою несостоятельность.

"Это справедливо так говорить, потому что советские системы противовоздушной обороны уже неоднократно демонстрировали достаточно низкую эффективность в вопросах перехвата современной авиации, современных средств поражения", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что это можно было неоднократно видеть на примере войны Украины с Россией.

"Так же это касается авиации. Все, что было у Ирана, оно было устарело, было технически и технологически отстало. Морально и технически они себя уже отжили. И все это повлияло на возможности Ирана противодействовать ударам США и Израиля", - подчеркнул Коваленко.

Обозреватель добавил, что советские средства ПВО в Иране только обслуживались и ремонтировались, а те российские средства ПВО, которые поступали в Иран, это была глубокая модернизация советских систем. Эти системы на поколение отстают от западных образцов.

Позиция США

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что представители Ирана хотят вести переговоры, потому что их противовоздушная оборона, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство исчезли. Президент США прогнозирует, что война против Ирана может длиться около четырех недель. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы она длилась слишком долго.

