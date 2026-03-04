Украина переосмыслила удары по объектам РФ: эксперт рассказал, куда бьем теперь

Ступак объясняет, что так меньше техники и снабжения имеют вражеские военнослужащие, которые в первых рядах штурмуют украинские города.

Украина переосмыслила удары по российским объектам, сместив акцент на прифронтовые территории. Об этом в эфире Radio NV сказал Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

"Я наблюдаю, что Украина переосмыслила наши удары по объектам Российской Федерации", - отметил он, отвечая на вопрос о последних ударах по вооружению и военной инфраструктуре российских оккупантов.

Ступак добавил, что в последние месяцы это были удары вглубь территории России, а сейчас есть большая ориентация на удары по оккупированным территориям Украины.

"Чем дальше объекты, чем больше они рассредоточены на территории России, тем труднее до них дотянуться, тем большее расстояние нужно преодолевать. Больше топлива наши дроны несут, меньше взрывчатки. Понятно, что ущерб не такой серьезный, как нам хотелось бы", - сказал эксперт.

Зато чем ближе к линии фронта, тем насыщеннее размещение различных российских целей - средств противовоздушной обороны, баз, мест расположения российского личного состава, и тем проще до них долетать.

"Если это дроны, то меньше топлива им нужно, больше взрывчатки и, соответственно, больше вау-эффект, на который мы все рассчитываем. Поэтому переориентация произошла именно для работы на прифронтовые территории, чтобы обессилить россиян именно там: меньше техники, меньше обеспечения тем военным, которые в первых рядах штурмуют наши города", - сказал Ступак.

Кремль собирается продолжать войну как минимум до сентября - что известно

Как сообщалось, Институт изучения войны (ISW) отметил, что Кремль планирует продолжать войну против Украины как минимум до выборов в Государственную Думу России в сентябре.

Инсайдеры сообщили аналитикам, что Кремль проработал три сценария, все из которых предусматривают продолжение войны до выборов. Наиболее вероятным в Кремле считают сценарий, при котором текущая динамика военного времени сохраняется без радикальных изменений в военной или экономической сферах России.

Аналитики подчеркнули, что это свидетельствует о том, что Москва планирует продолжение войны против Украины как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

