В феврале 2026 года Украина импортировала рекордные 1,2 миллиона МВт-ч, - ExPro

В то же время экспорт электроэнергии из Украины в 2026 году пока отсутствует.

В феврале 2026 года Украина импортировала рекордные объемы электроэнергии - 1,26 млн МВт-ч. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro.

По сравнению с январем 2026 года импорт вырос на 41%. В то же время по сравнению с февралем 2025 года объемы импорта электроэнергии увеличились в пять раз.

Наибольшую долю в структуре импорта по-прежнему занимает Венгрия - 49%. Также именно из этой страны был зафиксирован наибольший рост поставок: по сравнению с январем импорт электроэнергии из Венгрии вырос почти на 54%.

Значительной остается и доля Словакии - 18%. В целом, несмотря на политические прогнозы, импорт электроэнергии из этих стран в феврале только вырос и достиг рекордных показателей за месяц.

Напомним, НКРЭКУ временно повысила прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка с 17 января 2026 года, на сутки поставки 18 января. Эксперты связывают рост импорта с пересмотром прайс-кепов на краткосрочных сегментах энергорынка, что позволило расширить возможности для закупки электроэнергии с европейских рынков.

