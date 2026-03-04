Забудьте об F-16: Южная Корея запускает 'истребитель будущего'

Первые серийные самолеты Block I должны поступить в ВВС уже в этом году, открывая новую эру оборонной самостоятельности Сеула.

2026 год может стать переломным для Воздушных сил Южной Кореи: страна переходит от флота, десятилетиями базировавшегося преимущественно на американских самолетах, к эксплуатации собственного боевого истребителя – KAI KF-21 Boramae. Первые серийные машины должны быть переданы военным уже в этом году, пишет 19FortyFive.

Самолет разработан компанией Korea Aerospace Industries (KAI) и позиционируется как истребитель поколения 4,5+, сочетающий элементы малозаметности с современной авионикой и широким спектром вооружения. KF-21 призван заполнить нишу между самолетами четвертого поколения, такими как F-16 Fighting Falcon, и пятым поколением вроде F-35A Lightning II.

От импорта к собственному производству

Исторически парк ROKAF состоял преимущественно из американских машин – от F-4 Phantom II и F-5 Tiger II до более современных F-16 и F-35A. По данным профильных справочников, большинство из более чем 400 истребителей на вооружении имеют американское происхождение.

Первым шагом к автономии стал учебно-боевой KAI T-50 Golden Eagle, который дебютировал в 2005 году. Теперь KF-21 должен стать символом нового этапа развития южнокорейского ОПК.

Технические возможности

KF-21 оснащен двумя двигателями GE F414-GE-400K, развивает скорость до 1,81 Маха и имеет боевой радиус около 1000 км. Вооружение включает 20-мм пушку M61A2 Vulcan, ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, "воздух-поверхность" AGM-65 Maverick, а также управляемые бомбы JDAM.

Хотя самолет не имеет полноценных внутренних отсеков вооружения в базовой версии, будущая модификация KF-21EX получит их, что уменьшит эффективную площадь рассеяния и повысит малозаметность.

Международная кооперация и стратегическое значение

Несмотря на статус "сделано в Корее", проект реализуется в сотрудничестве с иностранными партнерами, в частности с привлечением технологий западных компаний. В то же время именно Южная Корея выступает главным разработчиком и производителем.

Ожидается, что первые самолеты версии Block I будут ориентированы прежде всего на миссии "воздух-воздух". В целом ROKAF уже заказали 20 серийных машин.

Переход на KF-21 происходит на фоне роста напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе. Для Сеула это не только технологический прорыв, но и стратегический шаг к укреплению оборонной независимости.

