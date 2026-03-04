Блокада Ормузского пролива может остановить экспорт из ключевых нефтяных стран: что будет с ценами

Поставки сырой нефти из Ирака и Кувейта могут быть прекращены в течение нескольких дней.

Цены на нефть останутся высокими в ближайшем будущем. Трейдеры оценивают риск перебоев поставок через Ормузский пролив на фоне расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Агентство Reuters пишет, что поставки сырой нефти из Ирака и Кувейта могут быть прекращены в течение нескольких дней, если Ормузский пролив останется закрытым. Аналитики банка J.P. Morgan прогнозируют потери предложения до 4,7 млн баррелей в сутки.

Аналитики ANZ повысили средний прогноз цены нефти Brent до 90 долларов за баррель, а прогноз для сжиженного газа (СПГ) до 17 долларов за миллион британских тепловых единиц на первый квартал 2026 года.

В свою очередь аналитики одной из крупнейших инвестиционных компаний Goldman Sachs также повысили на 10 долларов прогноз средней цены Brent на второй квартал 2026 года до 76 долларов за баррель, а для американской West Texas Intermediate (WTI) - на 9 долларов - до 71 доллара. Также там пересмотрели прогнозы на четвертый квартал 2026 года - для Brent до 66 долларов, а для WTI до 62 долларов. За последние две сессии Brent и WTI выросли примерно на 5% или более.

Ситуация в Иране и цены на нефть - последние новости

2 марта в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который пытался пройти через Ормузский пролив.

4 марта на фоне новых атак на Ближнем Востоке и обсуждения трейдерами плана США по страхованию и сопровождению танкеров, проходящих через Ормузский пролив, цены на нефть продолжили рост.

