Топливо угрожающе дорожает: эксперты оценили, как это повлияет на все цены в Украине

Наиболее ощутимый эффект может проявиться в стоимости продовольствия, произведенного из урожая 2026 года.

Рост цен на топливо в Украине связан с эскалацией на Ближнем Востоке. Эксперты предупреждают о его влиянии на стоимость продуктов питания и других товаров и услуг.

Исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин в комментарии УНИАН подчеркнул, что нынешний рост стоимости топлива временный и связан с кризисом на Ближнем Востоке.

"Это ожидаемо, и цена будет держаться, пока не закончится военная операция, не будет открыт Ормузский пролив, чтобы корабли могли проходить. Поэтому это временно", - говорит эксперт.

Видео дня

По словам Амелина, подорожание топлива неизбежно отразится на стоимости услуг и товаров. В частности, это может повлиять на тарифы такси, поскольку топливо формирует часть себестоимости перевозок. Кроме того, логистические расходы закладываются в конечную цену большинства товаров, в том числе продуктов питания, что в целом подталкивает инфляционные показатели.

"Это будет и это ожидаемо, но где-то через 3-6 месяцев цены могут стабилизироваться. Но Украина специфическая страна: если у нас цены растут, они потом не очень активно скатываются вниз", - отметил Амелин.

Экономист Олег Пендзин в беседе с УНИАН обратил внимание на временной разрыв между ростом мировых цен на нефть и реальным производством нефтепродуктов и подчеркнул, что цены на топливо в Украине повысились слишком быстро. По его словам, между повышением котировок нефти, закупкой сырья по новой цене и выпуском готового топлива проходит не менее 20 дней – это технологический цикл, который невозможно сократить.

"И это не вопрос спекуляции, спекуляция – это как если бы одна сеть подняла, а другие нет. А когда поднимают все, это называется картельный сговор. Это вопрос Антимонопольного комитета. А заявлений от них не поступало", – сказал эксперт.

Относительно влияния на цены на продукты, Пендзин отметил: нынешний рост стоимости топлива не будет иметь существенного эффекта на уже произведенную пищевую продукцию. Доля логистики от склада до магазина в конечной цене относительно невелика, а продукты из прошлогоднего урожая уже произведены по ценам, которые действовали на тот момент.

Зато более серьезное влияние возможно во время весенне-полевых работ, которые требуют значительных объемов горюче-смазочных материалов. Это может отразиться на себестоимости продукции нового урожая. Наиболее ощутимый эффект от подорожания нефтепродуктов, по оценке эксперта, может проявиться в стоимости продовольствия, произведенного из урожая 2026 года.

"При этом никто не знает, каким будет урожай 2026 года. Если он будет хорошим, это подорожание топлива "размажется" по выращиванию с гектара, и мы этого практически не почувствуем", - добавил Пендзин

Цены на топливо в Украине - последние новости

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн сообщил, что на украинском топливном рынке вспыхнул ажиотажный спрос на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Именно паника, а не физический дефицит, запустила механизм стремительного роста цен.

При этом основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин отметил, что цены на бензин и дизель на украинских АЗС могут вырасти до 100-150 гривен за литр, в зависимости от продолжительности фактической блокировки Ормузского пролива, а через несколько месяцев после полноценного восстановления судоходства откатиться до 80 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: