София Ротару вышла на связь с трогательным посланием другу и показала редкое фото

Украинская эстрадная певица София Ротару в день 77-летия известного покойного композитора Владимира Ивасюка публично обратился к нему.

В своем Instagram в stories артистка опубликовала их совместное трогательное фото из личного архива и написала:

"Спасибо тебе за дружбу и песни".

Владимир Ивасюк и София Ротару - что важно знать

Как известно, Владимир Ивасюк и София Ротару впервые встретились на съёмках фильма "Червона рута" в 1971 году, где она пела песни, а он работал над музыкальной частью. С этого момента между ними завязались творческие отношения.

В последующие годы Ротару исполняла композиции Ивасюка, включая такие песни, как "Балада про мальви", которые вошли в репертуар и стали популярными.

В 1975–1978 годах вышла пластинка "София Ротару поёт песни Владимира Ивасюка", которая многократно переиздавалась и высоко оценивалась слушателями.

София Ротару неоднократно отмечала значимость Ивасюка в своей музыкальной карьере, вспоминала о симпатии к нему с первой встречи и уважении к его таланту. Певица часто подчеркивала влияние творчества Ивасюка на украинскую музыку в целом.

