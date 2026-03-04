Сумская жестко оскандалилась в сети из-за трека россиянина (видео)

Актрисе в очередной раз припомнили дочь, проживающую в РФ.

Известная украинская актриса Ольга Сумская нарвалась на жесткую критику в сети из-за опубликованного ролика. Артистка решила повторить очередной тренд в сети и прошлась под трек Je reviens te chercher россиянина Сергея Григорьева-Апполонова (сценический псевдоним - Grey Wiese).

В своем Instagram Сумская поделилась видео, на котором она дефилирует со своими собаками в руках.

"Мы с любимками", - подписала она ролик.

Многие пользователи в комментариях не оценили такой выход актрисы:

"Зачем копировать сомнительной репутации российского блогера? Неожиданно", "Каждый с ума сходит по-своему", "Что это было?! Может бы в паре с Сережкой еще продефилировали? Это типа мы такие украинцы, которые не грезим российскими исполнителями, которые маскируются под французов?", "Ну, нормальная? Еще бы под Киркорова продефилировала… Или не знает, кто поет?", "Ольга Сумская не знает, кто такой Серёжа? Разочарование, если не сказать больше", "Как это больно", "Песня российского исполнителя", "Вы хоть знаете, кто поет эту песню!? Фу, противно. Такая же, как и промоск***ная дочь". "Грустно, Оля".

