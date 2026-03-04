Стармер допустил участие Британии в войне на Ближнем Востоке, но есть условия

Британский премьер подчеркнул, что правительство принимает меры, направляя подкрепление на Кипр и разрешая США использовать британские аэродромы.

Вся Великобритания обеспокоена возможностью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но страна не готова присоединиться к войне. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, пишет The Guardian.

Он отметил, что Лондон обеспокоен тем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, а также тем, как эти события повлияют на энергетику. Тем не менее, без четкого плана и законных оснований Британия не будет вступать в войну.

"Поэтому мы должны действовать четко, целенаправленно и хладнокровно. Защита граждан Великобритании является нашим главным приоритетом", - сказал Стармер.

Британский премьер подчеркнул, что правительство принимает меры, направляя подкрепление на Кипр и разрешая США использовать британские аэродромы.

"В субботу я не был готов к тому, чтобы Великобритания вступила в войну, если я не буду уверен в наличии законных оснований и жизнеспособного, тщательно продуманного плана. Моя позиция остается прежней", - добавил Стармер.

Иран угрожает Европе в случае присоединения к войне

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран будет расценивать любые действия стран Европы на Ближнем Востоке как "акт войны". Он пригрозил атаками на европейские государства в случае их присоединения к боевым действиям в регионе.

По словам Багаи, оборона является синонимом нападения. Он добавил, что европейские страны уже сделали достаточно против Ирана.

