Отказ от молока - опасная ошибка для пожилых людей: известный диетолог развеяла все мифы

Многие люди после 60 лет исключают молоко из рациона, считая его тяжелым для сердца и пищеварения, но это ошибка.

В списке продуктов, которые пожилые люди ограничивают с возрастом, находится молоко и связанные с ним изделия. Поляки, к примеру, часто перестают пить его после 60 лет, так как им кажется, что оно очень вредит сердцу и тяжело переваривается.

Однако это ошибка, за которую можно поплатиться, если диета не будет разумно сбалансирована, пишет TOP. Поскольку организму с возрастом требуется больше поддержки (падает иммунитет, а кости и мышцы постепенно ослабевают), объясняет профессор Ядвига Чаржевская, эксперт в области биологии человека и антропологии питания, чью позицию также подтверждают результаты научных исследований, касающихся роли ключевых питательных веществ в рационе пожилых людей.

Нужно ли пить молоко в пожилом возрасте - ответ известного диетолога

На страницах портала Национального центра образования в области питания проф. Ядвига Чаржевская объяснила, почему пожилые люди должны пить молоко, если у них нет к этому четких противопоказаний. Среди людей преклонного возраста более серьезной проблемой является дефицит молочных продуктов, нежели их избыток.

По словам известного диетолога, лучше всего употреблять минимум три стакана молока в день или эквивалентное количество ферментированных молочных продуктов. Конечно, многое зависит также от конкретных потребностей и предрасположенностей, но нужно помнить, что правильно сбалансированная диета – это основа хорошего самочувствия и формы.

Какая польза молока для пожилых людей

Употребление молока после 60 лет может иметь много преимуществ, так как и сам продукт, и изделия из него являются ценным источником белка, который помогает поддерживать мышечную массу в пожилом возрасте, то есть является формой профилактики так называемой саркопении. Они также поддерживают микрофлору кишечника, что полезно для метаболизма и иммунитета организма.

Молоко также содержит кальций и витамин D, которые поддерживают здоровье костей и профилактику остеопороза. Исследования показывают, что регулярное потребление молочных продуктов связано с лучшей плотностью костей и, в некотором смысле, с более низким риском переломов (это подтверждает, в частности, исследование, опубликованное в "European Journal of Nutrition").

Почему пенсионерам нельзя молоко - есть исключения

Некоторым, однако, действительно не стоит перебарщивать с молоком в рационе. Осторожность следует соблюдать при проблемах с пищеварением и заболеваниях почек. Не рекомендуется употреблять его в избытке при непереносимости лактозы, хотя многие люди с этой проблемой выбирают кефиры и йогурты.

Процесс ферментации частично расщепляет лактозу, а их употребление может благотворно влиять на липидный профиль и артериальное давление. К тому же содержащиеся в них биоактивные соединения также проявляют противовоспалительное действие и могут поддерживать контроль уровня холестерина.

