Легендарный дуэт 'Алиби' возвращается: сестры Завальские представили украинскую версию хита 'Табу'

Артистки поражены тем, сколько личных историй связано у слушателей с этой песней.

Сестры Анна и Ангелина Завальские представили украинскую версию своего культового хита "Табу". Команда "Ближе к звездам" побывала на презентации и записала с артистками эксклюзивное интервью для телеканала ТЕТ.

По словам певиц, идея вернуть песню появилась именно сейчас, когда многим людям особенно хочется вернуться в воспоминания о теплых и беззаботных временах.

"В самые сложные периоды нам всегда хочется вернуться в воспоминания беззаботных времен. И, наверное, именно сейчас пришло время для возвращения нашего хита. Даже мы не думали, что такое количество людей так ждет его", – призналась Анна Завальская.

Артистки говорят, что были искренне поражены тем, сколько личных историй связано у слушателей с этой песней.

"Меня даже сейчас мурашки по коже бегут. Я не представляла, сколько людей расставались, женились, встречались под эту песню. Значит, мы сделали что-то хорошее, раз ее до сих пор помнят и любят", – поделилась Ангелина.

На этот раз "Табу" зазвучала по-новому. К исполнению присоединился актер Артур Логай, который не только спел новый куплет, но и написал его сам, вдохновляясь личными переживаниями.

"Я всегда стараюсь находить ассоциации из своей жизни, с тем, что я переживал или мог бы пережить. В данном случае – что было бы, если бы мы с женой больше не были вместе. Она слушала песню и начала плакать. Говорит: "Мне показалось, это про нас?" Я ответил: "Ну да... но я не хотел, чтобы это было про нас по-настоящему", – рассказал Артур.

На презентации собралось немало известных гостей. Среди них – Филипп Коляденко вместе с мамой Еленой Коляденко и продюсер Ирина Горовая. Именно она сейчас помогает дуэту "Алиби" с возвращением на большую сцену.

"Они были первыми, кто обратился к нам. Я сказала: "Вау, девочки, класс!" Потому что я их прекрасно помню, мне очень нравились их треки. И мне было интересно, как именно они вернутся. Слушаю – и думаю: боже, мне снова 15", – с улыбкой поделилась Ирина Горовая.

Впрочем, сами сестры Завальские подчеркивают: на самом деле они никуда не исчезали. Просто их творчество некоторое время было менее публичным.

О семье сестры тоже говорят с особой теплотой. Именно ради семейной жизни в 2012 году они решили уменьшить количество гастролей.

Анна Завальская уже много лет в отношениях с композитором Дмитрием Саратским, с которым воспитывает сына Илью.

Ангелина же с 2010 года счастлива в браке с бывшим телеведущим Александром Колодием, вместе с которым воспитывают двоих детей. Муж активно поддерживает ее творчество и даже помогает с продвижением в соцсетях.

Дети сестер тоже растут творческими – учатся в музыкальной школе, играют на инструментах и даже снимают собственные видео.

Теперь, когда дети немного подросли, сестры готовы активнее возвращаться на сцену. И "Табу" – только начало.

"Сейчас уже есть как минимум десять интересных предложений. Многие песни, которые нас просили перевести на украинский, мы уже перевели. Если это находит отклик у людей – значит, у этого есть будущее", – подытожили артистки.

А больше интересных подробностей о жизни артистов и известных людей смотрите в премьерных выпусках проекта каждое воскресенье утром на телеканале ТЕТ.

