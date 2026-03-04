Укутайтесь поплотнее: синоптик предупредила об усложнении погоды 5 марта

В Украине поднимется сильный ветер, а в ряде областей пройдут также осадки.

В четверг, 5 марта, в Украине будет относительно тепло, но ветрено. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Порывы северо-западного ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду, укутывайтесь плотнее, можно положить в карман элегантный кирпич", - пошутила эксперт по погоде.

По ее данным, температура воздуха в течение дня ожидается +4...+9 градусов, на юге и западе разогреется до +6...+12, а на северо-востоке будет +1...+4 градуса.

Дождь с мокрым снегом вероятен в Полтавской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях. На остальной территории Украины завтра без существенных осадков.

Погода в Киеве

В столице завтра ветер с северо-запада также будет сильным, предупредила Наталья Диденко. Ожидается погода без осадков, а днем термометры максимально покажут +5 градусов.

Ранее Наталья Диденко предупредила, что вскоре в Украине станет холоднее. Относительно теплая погода продержится еще несколько дней, а затем температура упадет.

"Я знаю, что вам это не понравится, но с 9 марта в большинстве областей Украины (кроме западных областей) ожидается ощутимое похолодание", - предупредила эксперт по погоде.

