Израильский F-35 сбил в Иране российский Як-130: что известно об этих самолетах

Израильский истребитель пятого поколения F-35I Adir в ходе военной операции в Иране уничтожил борт российского производства Як-130 непосредственно над Тегераном. Эта воздушная дуэль стала первым подтвержденным сбиванием пилотируемого аппарата этим типом самолета, отмечает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В небе над Тегераном израильский истребитель F-35I Adir сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первый в мире случай, когда пилотируемый истребитель был сбит реактивным истребителем F-35", – говорится в сообщении.

Российский Як-130 военные считают хорошим тренировочным самолетом для подготовки элитных авиаторов. Однако он способен нести и вооружение и выполнять боевые миссии и является сверхманевренным аппаратом.

Что особенного в истребителе F-35I Adir

Это самолет пятого поколения разработки Lockheed Martin стоимостью около 100 млн долларов в зависимости от модификации. Израиль модифицировал американский стелс-истребитель специально под собственные нужды. Сегодня ВВС страны имеют полсотни таких машин. Впоследствии их количество доведет до семидесяти пяти.

Версия Adir значительно мощнее базовой модели. Она несет восемь тонн боеприпасов, а специальные модули на крыльях расширяют возможности пилота. Израиль первым в мире начал использовать F-35 в боях еще шесть лет назад.

Какова ситуация с боевыми действиями в Иране

У берегов Шри-Ланки затонуло иранское судно после атаки неизвестной подводной лодки. По последним данным, удалось спасти 79 человек.

Дональд Трамп заявил, что США уничтожили 17 иранских кораблей и одну подводную лодку. Это произошло в результате операции "Эпическая ярость", которая сейчас продолжается. К операции уже привлечено около 50 тысяч бойцов армии США и более 200 самолетов.

ОАЭ, страдающие от иранских ударов, размышляют над возможностью дать военный ответ Тегерану. Эта страна с начала военных действий подверглась более 800 ударам со стороны Ирана.

