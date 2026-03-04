'Гамнет': обзор нового фильма Хлои Чжао, считающегося одним из фаворитов 'Оскара-2026'

УНИАН делится впечатлениями о трогательной интерпретации личной истории Уильяма Шекспира.

С 5 марта 2026 года украинские киноманы наконец-то смогут посмотреть историческую драму "Гамнет" (Hamnet) с Полом Мескалем и Джесси Бакли. Действительно ли новый фильм Хлои Чжао заслуживает звания одного из лучших за 2025 год, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

Сюжет фильма основан на одноименном романе 2020 года североирландской писательницы Мэгги О'Фаррелл (она же выступила соавтором сценария). Взяв за основу имеющиеся сведения о жизни выдающегося британского драматурга Уильяма Шекспира, вокруг которого до сих пор ходит немало спекуляций – вплоть до того, существовал ли он вообще, автор создала своеобразный фанфик.

Согласно самой распространенной версии, в 1582 году 18-летний Шекспир женился на 26-летней Энн Гетевей (по другой версии – Агнес, в фильме – Аньес). Учитывая нетипичную для того времени разницу в возрасте пары, а также быстрый переезд мужа без семьи в Лондон для развития театральной карьеры, среди большинства шекспироведов преобладает мнение, что брак был несчастливым, а сам Шекспир был втянут в него принудительно.

Впрочем, в версии О'Фарелл это была настоящая искренняя любовь. В начале фильма зрителям показывают трогательную историю зарождения отношений между молодым учителем латыни в небольшом городке, который пытается покрыть долги своего отца-производителя кожаных перчаток (это действительно распространенный исторический факт), и свободомыслящей "дочерью леса", о которой среди местных ходит много слухов.

Подозревая, что родители юноши эти отношения не поддерживают, пара не придумывает ничего лучшего, чем забеременеть – в итоге, отец Шекспира соглашается на брак после угроз позором от семьи Аньес. Молодожены – счастливы!

Через полгода после свадьбы у пары рождается первый ребенок – дочь Сюзанна, а еще через два года на свет появляются близнецы Гамнет и Джудит (тоже распространенный исторический факт).

Собственно, именно единственный сын Шекспира и Аньес является ключевым персонажем в этой истории. Сама О'Фарелл призналась, что написала эту книгу именно для него, ведь она считает несправедливым тот факт, что Гамнету в исторических публикациях уделяется так мало внимания.

В этой версии переезд Уильяма в Лондон был фактически благословлен женой, которая понимала, что его талант "задыхается" в маленьком городке. Со временем дела у него действительно начали идти неплохо – он даже готовился приобрести для семьи новое жилье в Лондоне.

Впрочем, Аньес постоянно откладывала переезд, ведь была убеждена, что Джудит, пережившая проблемные роды и в целом довольно болезненная, не выдержит жизни в "загрязненном большом городе". Дополнительным аргументом в пользу этого женщина называла вещий сон, который она увидела много лет назад: двое детей рядом с ней перед ее смертью.

Шекспир же периодически навещал семью, обожал своих детей, особенно тепло общаясь с сыном. В конце концов, он даже согласился приобрести для них дом в их родном Стратфорде – "самый большой в городе".

Но семейная идиллия была разрушена неожиданной смертью 11-летнего Гамнета в разгар бубонной чумы. Аньес одновременно упрекала себя за то, что, слишком заботясь о дочери, она не заметила болезнь сына, и обвиняла мужа, что его не было в этот момент рядом. Сам Шекспир переживал горе по-своему – и в итоге это вылилось в создание его легендарного "Гамлета".

Актеры и персонажи

Образ Шекспира в фильме блестяще воплотил 30-летний ирландский актер Пол Мескаль, чья кинокарьера начала стремительно развиваться всего несколько лет назад. В 2020 году он дебютировал на экране в главной роли в британском романтическом мини-сериале "Нормальные люди", а уже в 2023 году получил номинацию на "Оскар" как лучший актер за драму о взрослении "После солнца". В 2024 году он стал известен широкой публике благодаря главной роли в эпическом "Гладиаторе II".

Критики высоко оценили работу Мескаля в "Гамнете" – и он действительно выглядел очень убедительно в роли Шекспира, за что получил ряд престижных номинаций, в то числе на "Золотой глобус".

Однако его экранная партнерша, также ирландка Джесси Бакли, все же несколько перетянула на себя внимание – и большинство наград: она уже получила премии "Золотой глобус", BAFTA, Гильдии актеров и Ассоциации критиков, а также считается фавориткой "Оскара".

Для большинства зрителей Бакли действительно стала настоящим открытием – до этого ее можно было увидеть в сериалах "Чернобыль" и "Фарго", а также одобренных критиками и киноэстетами, но не слишком популярных психологических триллерах "Зверь" и "Мужской род". Кстати, на этой же неделе в украинский прокат выходит еще одна громкая новинка с ее участием – романтический хоррор "Невеста!".

Отметим также, что это уже не первая работа Мескаля и Бакли в одном фильме – в 2022 году они оба сыграли в психологической драме "Незнакомая дочь" Мэгги Джилленгол, однако их персонажи не пересекались.

Также в ленте задействованы Джо Алвин ("Фаворитка", "Виды доброты", "Бруталист"), Эмили Уотсон ("Эквилибриум", "Мелочи жизни", сериалы "Чернобыль", "Дюна: Пророчество"), Джейкоби Джуп ("Питер Пэн и Венди", сериал "Британия"), Бодхи Рей Бретнек ("Убежище"), Ноа Джуп (франшиза "Тихое место", сериал "Ночной администратор") и другие.

О режиссере

Сняла фильм американская режиссерка китайского происхождения Хлоя Чжао, ставшая всемирно известной после выхода драматического роуд-муви "Земля кочевников" в 2020 году. Лента стала настоящей сенсацией, получив более сотни престижных наград, начиная с "Золотого льва" Венеции и аж до трех "Оскаров", в том числе как лучший фильм и режиссер.

Далее в карьере Чжао был довольно сомнительный поход в "большое" кино – она сняла супергеройский фильм "Вечные" по комиксам Marvel. И хотя лента была невероятно красивой с визуальной точки зрения, попытка втиснуть тонкое видение режиссера в рамки блокбастера получилась не очень.

Выхода "Гамнета", в котором режиссер вернулась к более камерному и чувственному кино, киносообщество ждало с нетерпением – и это возвращение более чем удалось!

Ну а сейчас Чжао уже работает над телевизионным перезапуском популярного в 90-х сверхъестественного сериала "Баффи – истребительница вампиров".

Реакция на фильм

На данный момент "Гамнет" уже имеет в своем активе почти шесть десятков престижных наград и около 200 номинаций. Также у него аж восемь номинаций на "Оскар-2026", что делает его одним из главных претендентов на "Золотого человечка". По крайней мере, в категории "Лучшая женская роль".

Также картина имеет высокие оценки – как от критиков, так и от зрителей. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 86% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 93% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 84 из 100 баллов с отметкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

"Разбивая сердца и исцеляя их одним махом, "Гамнет" размышляет о вдохновении, стоящем за шедевром Шекспира, с ощутимой эмоциональной силой благодаря впечатляющей игре Джесси Бакли и Пола Мескала", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Гамнет" – это очень чуткое и теплое кино, которое, несмотря на трагический сюжет, оставляет после себя приятное послевкусие. Это чрезвычайно человечная история трагической страницы из жизни семьи человека, который в наши дни считается одним из главных классиков мировой литературы.

А еще это очень красивое кино с атмосферой легкого фолк-хоррора, в котором каждый цвет и каждый символ передает эмоциональное состояние героев.

В украинском прокате фильм идет только на языке оригинала с украинскими субтитрами – и это настоящий подарок для киногурманов.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

