Украинцы в панике скупают бензин и дизель: эксперт ответил, будет ли дефицит топлива

Опасения по поводу перебоев с поставками нефти спровоцировали волну закупок топлива.

На украинском топливном рынке вспыхнул ажиотажный спрос на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Именно паника, а не физический дефицит, запустила механизм стремительного роста цен, сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на своей странице Facebook.

"Именно паника запустила маховик роста цен и уже не понятно, кто первый начал – сети АЗС или покупатели топлива. Последние тоже находятся под прессингом международных трейдеров и производителей, которые начали пугать сокращением поставок и под эти разговоры нагонять цену", – пояснил Куюн.

По его словам, первопричиной является война в Иране и новости о возможных ограничениях судоходства через Ормузский пролив. Опасения по поводу перебоев с поставками нефти и нефтепродуктов спровоцировали волну закупок: потребители массово едут на заправки, а сети вынуждены реагировать.

Эксперт отметил, что реализация через АЗС в Украине за последние дни выросла на 50%, а в некоторых еще больше. При этом процесс активизировался еще в начале недели, несмотря на отсутствие реальных перебоев с поставками.

"Между тем, у нас все хорошо. Запасы в сетях есть, все залиты бензином. Есть и дизтопливо, с исчезновением морозов его стало больше, все шлюзы открылись. Но ажиотажный спрос опустошает АЗС. Думаю, ажиотаж уже раздул цены минимум на 5 грн/л", - отметил Куюн.

Он привел слова топ-менеджера одной из крупнейших топливных сетей, который говорит, что еще есть дешевые запасы, но топливо "выносят" так быстро, что компания вынуждена ориентироваться на текущие высокие котировки. Ведь при таких темпах продаж топливо по текущим мировым ценам поступит в продажу не через две недели, а уже на следующей.

Операторы признают, что вынуждены повышать цены, чтобы сдержать чрезмерный спрос и не остаться без ресурса. Фактически речь идет о вынужденном "торможении" продаж, чтобы избежать ситуации, когда АЗС будут работать только по талонам.

Куюн также провел параллель с весной 2022 года: тогда именно массовые закупки топлива "про запас" углубили кризис и привели к длительным перебоям в работе большинства сетей.

"Еще раз. У нас все хорошо, все есть, повода для паники нет. Физически в большом мире ничего не может измениться за три дня. Все залиты нефтью, а странами Персидского залива все производство не ограничивается. Европа имеет 90-дневный запас топлива и нефти", - отметил эксперт.

Дополнительным фактором стабилизации могут стать заявления президента США Дональда Трампа, который сообщил о готовности обеспечить военное сопровождение танкеров через Ормузский пролив. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация прояснится.

Эксперт предполагает, что если напряжение снизится, часть потребителей может пожалеть о закупке топлива по ценам около 70 грн за литр "про запас".

Цены на топливо в Украине - последние новости

Во вторник вечером и в среду утром цены на украинских АЗС продолжили расти. Причиной стала напряженность на международном рынке из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

3 марта цены на нефть продолжили расти. Расширение конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой усилило опасения относительно перебоев в поставках из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока.

