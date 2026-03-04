Вкусный и простой десерт на любой праздник: как приготовить торт 'Пьяница'

Этот торт можно приготовить всего за 60 минут.

"Дунайские волны", тирамису и чизкейки являются вкусными, но довольно банальными десертами. Если же вам хочется удивить гостей чем-то новым, есть один рецепт торта, который станет главным украшением любого праздника.

Как пишет портал Freundin, для празднования со взрослыми может отлично подойти торт Säufertorte (торт "Пьяница"). Он прост в приготовлении, а в его состав входит сдобное печенье, которое всегда выглядит аппетитно и приятно на вкус.

Аромат рома идеально сочетается со слоем крема и клюквой. Этот алкогольный напиток является важным компонентом вкуса торта.

Ингредиенты для торта

Бисквит:

5 яиц;

5 ст. л. горячей воды;

250 г сахара;

250 г муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

Начинка:

2 стакана клюквы;

5 стаканов сливок;

5 пакетиков загустителя для сливок;

1 пачка сдобного печенья;

ром (80%) для обмакивания печенья.

Глазурь:

2 пачки шоколадной глазури или молочного шоколада;

2 ст. л. рома.

Как приготовить торт

Время подготовки торта составляет 30 минут. Еще 30 минут необходимо для его приготовления.

Сперва необходимо взбить яйца миксером на максимальной скорости до образования густой пены, после чего нужно постепенно добавить муку, разрыхлитель и перемешать это.

После этого необходимо выложить готовое тесто на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекать в духовке нужно при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. После этого бисквит должен хорошо остыть.

Для кремового слоя сперва нужно распределить клюкву по бисквитному коржу и разровнять. После этого взбейте сливки с загустителем и выложите их в качестве следующего слоя поверх клюквы. Затем необходимо поочередно обмакнуть сдобное печенье в ром и равномерно выложить на сливки, плотно прижимая печенье друг к другу.

Под конец приготовления нужно растопить шоколадную глазурь и смешать ее с двумя столовыми ложками рома. Нужно равномерно распределить глазурь по печенью, а затем оставить в холодильнике до подачи, но не менее, чем на 2 часа.

Кроме того, в Freundin советуют приготовить торт за день до подачи. Так ром сможет лучше впитаться.

