Отмечается, что они эффективно уничтожают крылатые ракеты и ударные дроны.

Украина ожидает дополнительную поставку истребителей "Mirage 2000-5" из Франции, сообщило Министерство обороны Украины.

"Это станет существенным усилением возможностей нашего государства в воздухе, ведь они эффективно уничтожают крылатые ракеты и ударные дроны, в частности Shahed", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Украины отметили, что самолеты "Mirage 2000" - это многоцелевые истребители, оснащенные цифровой авионикой. Они имеют современные радиолокационные системы и комплексы радиоэлектронной борьбы, что значительно повышает их боевые возможности.

Dassault Mirage, которые может получить Украина, имеют класс, приближенный к 4++, что выше, чем у имеющихся на вооружении ВСУ самолетов МиГ-29.

Говорят, что это глубоко модернизированные истребители четвертого поколения, которые по своим боевым возможностям, радиолокационному оборудованию и маневренности приближены к истребителям пятого поколения. Они имеют улучшенную авионику, легче и более маневренны, чем большинство аналогов. Могут выполнять боевые миссии на высоте до 18 км.

Mirage 2000 имеют мощные радары и вооружение, в частности высокоточные ракеты Magic-2. Это позволяет эффективно обнаруживать и обезвреживать малозаметные крылатые ракеты и ударные дроны Shahed, "Герань" и "Гербера". Также они могут обезвреживать вражеские разведчики оперативно-тактического уровня. Таким образом Mirage 2000 важны для противостояния российскому воздушному террору.

Кроме того, подвеска самолета Mirage 2000 адаптирована под все виды авиационного вооружения стандартов НАТО, что позволяет применять ракеты Storm Shadow/SCALP, авиабомбы AASM Hammer и другие виды вооружений.

При этом не указывается, какое количество французских самолетов и когда может получить Украина. В то же время СМИ предполагали, что в первом квартале 2026 года Франция может поставить Украине два истребителя Mirage.

Истребители Mirage для Украины

Как сообщал УНИАН, первые самолеты Mirage 2000 Франция передала Украине в начале 2025 года.

27 февраля аккаунт French Aid to Ukraine в соцсети Х со ссылкой на пресс-конференцию Министерства вооруженных сил и по делам ветеранов Франции сообщал, что Франция продолжает обучать украинских пилотов управлять истребителями Mirage 2000. Несколько летчиков проходят такую подготовку сейчас.

По данным Вооруженных сил Франции, ВВС Франции в настоящее время обучают трех украинских пилотов на истребителе Mirage 2000".

9 февраля по итогам переговоров министра обороны Украины Михаила Федорова с министром Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен речь шла о прибытии новой партии французских многоцелевых истребителей Mirage 2000.

Вместе с тем в Минобороны отмечали, что продолжается работа по поставке Украине рекордного объема управляемых авиационных бомб AASM Hammer, а также по ускорению производства и поставки противоракетных ракет Aster.

