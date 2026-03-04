Без Gucci и Louis Vuitton: люксовые бренды массово бегут с Ближнего Востока

Ситуация для люксовых брендов может оказаться еще более угрожающей, чем кажется на первый взгляд.

В Дубае и других крупных торговых центрах Ближнего Востока многие магазины закрыты или работают с минимальным персоналом. Бизнес погрузился в хаос из-за войны в Иране, сообщает Reuters.

Группа Chalhoub, которая управляет 900 магазинами брендов (от Versace и Jimmy Choo до Sephora) по всему региону, сообщила, что ее магазины в Бахрейне закрыты. Другие рынки, в частности Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Иордания, остаются открытыми, хотя присутствие персонала там "добровольное".

"Мы работаем с небольшой командой, сформированной из тех сотрудников, которые добровольно согласились и чувствуют себя комфортно, приходя в магазин", – сказала вице-президент по коммуникациям Chalhoub Линн аль Хатиб.

Гигант электронной коммерции, компания Amazon, закрыла логистический центр в Абу-Даби, приостановила доставку по всему региону и приказала своим сотрудникам в Саудовской Аравии и Иордании оставаться в помещениях.

Владелец Gucci, компания Kering, сообщила, что ее магазины временно закрыты в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и Катаре.

На фоне боевых действий акции люксовых групп LVMH, Hermes и владельца Cartier, компании Richemont, 2 марта после обеда упали на 4–5,7% на фоне оценки инвесторами последствий войны.

Аналитики отмечают, что Ближний Восток до сих пор занимает небольшую долю в мировых расходах на роскошь – от 5% до 10%. В то же время динамика показывает стремительный рост продаж в этом регионе.

Конфликт также нанес серьезный удар по туристической сфере. По мнению специалистов, если покупатели с Ближнего Востока не смогут путешествовать в Париж или Милан, это также может негативно повлиять на продажи люксовых товаров в Европе. Таким образом, ситуация для люксовых брендов может оказаться еще более угрожающей, чем кажется на первый взгляд.

Война в Иране и последствия для экономики - последние новости

Ранее западные специалисты предупредили, что война на Ближнем Востоке серьезно повлияет на экономику Европейского Союза. Удары по Ирану уже спровоцировали резкий рост цен на энергоносители. Более длительная военная кампания может угрожать восстановлению экономики еврозоны и снова повысить уровень инфляции, с которой Европейский центральный банк активно борется.

Проблемы в европейской экономике дали о себе знать задолго до войны. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что некоторые сектора экономики Германии находятся в "очень критическом" состоянии.

