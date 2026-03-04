Доллар взлетел до нового максимума: официальный курс валют на 5 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,83 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 5 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,72 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 27 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 4 марта – 43,45 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,83 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 37 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,85/43,88 грн/долл., а единая европейская валюта – 51,06/51,09 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 4 марта вырос на 22 копейки и составил 43,74 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 43,20 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 11 копеек и составлял 50,97 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,20 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 25 копеек и составлял 43,75 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составлял 50,95 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,15 гривни, а евро - по курсу 49,95 гривни за единицу иностранной валюты.

