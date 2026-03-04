Даже после скачка цен на нефть бюджет РФ трещит: дефицит может вырасти втрое, – Reuters

Россия имеет дефицит бюджета, который увеличивается из-за недополучения доходов от нефти и газа.

Мировые цены на нефть подскочили после ударов США и Израиля по Ирану и достигли самого высокого уровня с июля 2024 года. Впрочем, этого роста все равно недостаточно для сбалансирования российского бюджета, свидетельствуют расчеты Reuters.

Отмечается, что Россия имеет дефицит федерального бюджета, который увеличивается из-за недополучения доходов от нефти и газа, формирующих почти четверть бюджетных поступлений. Хотя во вторник мировые цены на нефть превысили 83 доллара за баррель, российская нефть продается со скидкой к международному эталону Brent crude, что усугубляет бюджетные проблемы.

По подсчетам Reuters, в феврале средний дисконт составлял 26,50 доллара за баррель. Российская нефть продается со скидкой в основном из-за западных санкций за войну против Украины, в частности через механизм ценового ограничения. С 1 февраля Европейский Союз снизил "потолок" цены до 44,10 доллара за баррель, чтобы ограничить нефтяные доходы Москвы.

Видео дня

Государственные финансы также испытывают давление из-за значительных расходов на оборону и безопасность после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

По расчетам агентства, цена российской нефти марки Urals должна вырасти более чем на 50% от уровня 3 582 рублей (около 46,13 долл.) за баррель, зафиксированного 2 марта, чтобы достичь заложенных в бюджете показателей.

Бюджет РФ на 2026 год предусматривает среднюю цену нефти 5 440 рублей за баррель (около 59 долл.) и курс 92,2 рубля за доллар. В то же время при условии стабильных нефтяных цен рубль должен ослабнуть примерно до 117,5 за доллар с нынешнего уровня около 77,65 руб./долл., чтобы бюджет был сбалансирован.

Советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов заявил, что регулятор не ожидает резкого обвала рубля, а нынешний рост цен на нефть может оказаться кратковременным. По его словам, правительство ориентируется на долгосрочный прогноз, а не на колебания ближайших недель или месяцев.

По оценкам Reuters, до конца года дефицит российского бюджета может вырасти почти втрое по сравнению с официальным планом из-за сокращения объемов продажи нефти и углубления ценовых скидок, тогда как расходы могут превысить запланированные показатели.

В бюджете на этот год предусмотрены поступления в размере 8,92 трлн рублей от продажи нефти и газа, однако нынешние темпы доходов отстают от целевых.

Цены на нефть – последние новости

4 марта цены на нефть продолжили расти на фоне новых атак на Ближнем Востоке и обсуждения трейдерами плана США по страхованию и сопровождению танкеров, проходящих через Ормузский пролив.

По состоянию на утро стоимость нефти марки Brent выросла на 2,8 доллара – до 84,2 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила до 76,8 доллара за баррель, прибавив 2,24 доллара.

По данным Reuters, Россия не смогла воспользоваться резким скачком мировых цен на нефть на этой неделе из-за атак украинских дронов, а также суровых погодных условий, которые ограничили возможности экспортировать нефть.

Вас также могут заинтересовать новости: