Такие аккумуляторы необходимы для балансирования спроса и предложения на рынке электроэнергии.

Аналитики заметили, как Китай незаметно начал доминировать в еще одной отрасли глобального энергетического перехода: долгосрочном хранении энергии.

Как объяснили авторы Bloomberg, в отличие от обычных литий-ионных аккумуляторов, которые хранят энергию до 4 часов, накопители энергии длительного времени, или LDES, могут удерживать и высвобождать электроэнергию в течение многих часов или дней.

"Поскольку периодические возобновляемые источники энергии становятся большей частью мирового энергоснабжения, LDES крайне необходим для балансирования спроса и предложения энергии, и Китай стремительно опережает остальной мир", - отметили авторы.

Видео дня

Отмечается, что в прошлом году в мире было добавлено рекордные 9,6 гигаватт-часов новых мощностей LDES. Это примерно на 30% больше, чем в 2024 году. При этом почти все они были построены в Китае.

Аналитики BloombergNEF объясняют лидерство Китая в этом секторе значительной политической поддержкой. Они напомнили, что Пекин определил LDES как ключевой компонент своей дорожной карты с нулевым уровнем выбросов в 2023 году. В следующем году энергетический регулятор Китая запустил 56 пилотных проектов.

Авторы добавили, что по всему миру на разработке находятся проекты LDES общей мощностью 422 гигаватт-часа. 95 процентов из них запланировано на Китай. 2 процента от всех запланированных проектов находятся в США, что ставит их на второе место с большим отрывом.

LDES составляет относительно небольшую часть общего рынка накопления энергии, на котором в прошлом году было установлено примерно 247 гигаватт-часов новых мощностей. Большинство из них составляли литий-ионные аккумуляторы. Но "долгосрочные системы позволяют сетям перенаправлять большие объемы возобновляемой энергии в течение более длительных периодов. Поэтому их внедрение резко ускоряется.

Новые типы аккумуляторов

Напомним, что разработчики из Германии создали модель безлитиевого аккумулятора нового поколения. Аккумуляторная система работает на основе алюминиево-графитовых двухонных батарей (AGDIB). Заявляется, что система поддерживает быструю зарядку и разрядку, выдерживает высокие токи и подходит для стабилизации электросети.

Вас также могут заинтересовать новости: